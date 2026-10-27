Cuando fallece una persona jubilada, algunos de sus familiares cuentan con la posibilidad de acceder a una prestación de ANSES. La pensión derivada, en este sentido, está reservada para quienes hayan tenido un determinado vínculo con el titular, por lo que no todos podrán solicitarla.

Para obtenerla, es necesario cumplir con ciertos requisitos y condiciones, como tener menos de 18 años si se es hijo del fallecido y presentar la documentación que corresponda .

Pensión por fallecimiento de ANSES: cuáles son los familiares que pueden solicitarla

La pensión derivada por fallecimiento de un jubilado está destinada a determinados familiares del titular. La ANSES contempla tres grupos de beneficiarios: cónyuges, convivientes e hijos. A todos ellos, les aplica determinadas condiciones:

1. Cónyuge

Debe presentar la partida de matrimonio actualizada emitida hasta un año antes de la solicitud y con una antigüedad no mayor a seis meses anteriores al fallecimiento. Al mismo tiempo, se requerirá la siguiente documentación:

DNI.

Formulario Declaración Jurada Art. 1º Ley 17.562 (PS 6.9)

Si la persona fallecida se jubiló por moratoria (Ley 24.476) y existieran cuotas pendientes de pago se deberá presentar el Formulario Aceptación de descuento de cuota de moratoria de la prestación de pensión (PS 6.279)

Formulario Declaración Jurada sobre la eventual percepción de prestaciones en provincias no adheridas al SIPA o en las Fuerzas Armadas o de Seguridad (PS 6.284).

2. Conviviente previsional

Debe acreditar cinco años de convivencia previos al fallecimiento. Si la pareja tiene hijos reconocidos por ambos, el plazo se reduce a dos años.

DNI.

Formulario Declaración Jurada Art. 1º Ley 17.562 (PS 6.9)

Si la persona fallecida se jubiló por moratoria (Ley 24.476) y existieran cuotas pendientes de pago se deberá presentar el Formulario Aceptación de descuento de cuota de moratoria de la prestación de pensión (PS 6.279)

Formulario Declaración Jurada sobre la eventual percepción de prestaciones en provincias no adheridas al SIPA o en las Fuerzas Armadas o de Seguridad (PS 6.284).

3. Hijos

Deben ser menores de 18 años y solteros. Cabe destacar que no se aplica el límite de edad cuando el hijo está incapacitado para trabajar y se encontraba a cargo del jubilado fallecido; en ese caso, el trámite debe realizarse presencialmente.

Formulario Declaración Jurada Art. 1º Ley 17.562 (PS 6.9).

Formulario Declaración Jurada dependencia económica titular (PS 6.12).

Formulario Declaración Jurada dependencia económica testimonial (PS 6.13).

Pensión por fallecimiento de ANSES: cómo hacer el trámite en línea y quiénes son los únicos familiares que pueden pedirla. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock fizkes

¿Cómo tramitar la pensión por fallecimiento de ANSES por Internet?

Aquellos aspirantes a recibir la pensión por fallecimiento, deberán contemplar una serie de cuestiones. En primer lugar, tendrán que corroborar que los datos personales y el fallecimiento del jubilado se encuentren acreditados.

Además, el matrimonio debe estar acreditado con partida actualizada a una fecha no mayor a 6 meses anteriores al fallecimiento o convivencia previsional acreditada dentro del mismo período. En esta misma línea, los datos de contacto deben encontrarse actualizados y verificados (celular y correo electrónico).

Cabe destacar que para hacer este trámite por internet deben haber transcurrido entre 10 días hábiles y hasta 6 meses desde la fecha de fallecimiento del jubilado. Cumplido este plazo, tendrán que realizarlo presencialmente en una oficina de ANSES.

Paso a paso: cómo solicitar la pensión por fallecimiento