La Universidad de Buenos Aires continuará brindando atención odontológica gratuita a los argentinos mediante el programa UBA en Acción.

Se trata de operativos que brindan, además de odontología, una serie de servicios como oftalmología, veterinaria, asesoramiento jurídico , entre otros.

En esta ocasión, la Secretaría de Extensión Universitaria anunció que el móvil se ubicará en la Plaza Carrillo hasta el 26 de septiembre.

Cómo es el programa de atención odontológica de la UBA

La atención odontológica es una de las principales prestaciones del operativo. El servicio será gratuito y con turno previo y se brindará desde el lunes 21 hasta el sábado 26 de septiembre en la Plaza Carrillo, ubicada en Mariano Acosta y Pasaje de las Artes, en la Ciudad de Buenos Aires.

El horario de atención será de 9 a 21 horas de lunes a viernes, mientras que el sábado 26 funcionará de 9 a 12 horas.

Atención odontológica gratuita de la UBA: dónde atenderán sin costo hasta el 26 de septiembre.

Si bien los odontólogos estarán durante todas las jornadas, no ocurrirá lo mismo con las otras prestaciones.

Desde la página oficial de UBA en Acción, detallaron que la atención para los ciudadanos se dará de la siguiente manera:

Lunes : atención odontológica.

Martes : atención odontológica y determinación de factores de riesgo.

Miércoles : atención odontológica.

Jueves : atención odontológica. De 09:00 - 12:00 habrá oftalmología, veterinaria, atención médica, asesoramiento jurídico, asesoramiento psicológico.

Viernes : atención odontológica.

Sábado (de 09:00 - 12:00): todas las actividades.

Atención odontológica gratuita de la UBA: dónde atenderán sin costo hasta el 26 de septiembre.

Odontología gratuita en CABA: cómo hacer la inscripción previa

Los interesados en ser atendidos deberán realizar una inscripción previa a través de un mensaje de WhatsApp al 11 3758-9941. Cabe mencionar que esta línea no permite llamadas; solo recibe mensajes.