Tristeza nacional: el histórico restaurante de CABA que está a punto de cerrar por perder un juicio de $ 200 millones. Foto: Google Maps

Piegari, un reconocido restaurante de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), podría cerrar sus puertas para siempre. Justamente, está enfrentando un juicio laboral que lo condena a pagar $ 200 millones a un exempleado.

Su dueño, Alberto Chinkies, dio una entrevista radial a Radio Mitre, donde contó más acerca del proceso judicial que está enfrentando: demanda laboral de un mozo de 25 años de antigüedad, testigos y una sanción millonaria que lo obligaría a cerrar.

Tristeza nacional: el histórico restaurante de CABA que está a punto de cerrar por perder un juicio de $ 200 millones. Foto: Google Maps

La historia de Piegari, un ícono en CABA

El restaurante Piegari se encuentra en la calle Posadas al 1089, barrio porteño de Retiro. Desde 1994, se convirtió en un reconocido establecimiento por sus risottos, pastas, ravioles artesanales, pizzas y carnes maduradas a las brasas.

Durante sus 30 años de trayectoria, su comida italiana llegó a diferentes ciudades importantes de América, tal como Santiago de Chile, Miami (EE. UU.) y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

¿Por qué surgió el juicio del restaurante con su exempleado?

De acuerdo al relato de Chinkies, afronta un millonario juicio con un exempleado que, durante la cuarentena por el COVID, “no quiso trabajar más”. Si bien consiguieron el permiso para trabajar como esenciales, “no contestó nunca los mensajes” y no acudía a su puesto.

Tristeza nacional: el histórico restaurante de CABA que está a punto de cerrar por perder un juicio de $ 200 millones. Foto: Google Maps

“Como no venía y pasaba el tiempo, lo despedimos con causa. Él se declaró despedido y nos hizo juicio con testigos preparados“, explicó Alberto.

A pesar de que presentaron la documentación para responder a la demanda, afirmó que “la jueza de primera instancia falló 100% a favor del empleado“.

Si bien entendía que debía pagar un monto durante el proceso, insistió que “la jueza le dio más de lo que pedía el empleado y a mí me está condenando a pagar arriba de $200 millones“.

El fallo que podría obligar a cerrar a Piegari en Retiro

El empresario aseguró que la resolución a favor del mozo fue un “fallo totalmente arbitrario” y se quejó: “Es imposible para nosotros... Yo no sé qué voy a hacer”.

Asimismo, insistió en que actualmente tiene las cuentas bancarias embargadas, lo cual le dificulta pagar sueldos y a proveedores.

La jueza lo embargó por $ 160 millones, por lo que manifestó que se trataba de cifras que “no son reales”: “Nuestro abogado, Roberto Martínez, hizo el cálculo de que —con base en lo que hizo la jueza— si el mozo trabajara debería ganar 8 millones de pesos, es absurdo”.

“¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que cerrar? Hace más de 30 años que estoy trabajando, que tengo un restaurante prestigioso, que tenemos más de 100 personas. ¿Por uno que hace trampa en la preparación de pruebas tengo que dejar 100 personas?“, lamentó.