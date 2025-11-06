Una reconocida cadena de supermercados anunció el cierre definitivo de una de sus tiendas más emblemáticas en Argentina. Se trata de Easy, perteneciente al grupo chileno Cencosud, que decidió bajar la persiana de una de sus sucursales más grandes en Argentina tras registrar caída en el consumo y baja operatividad sostenida.

La decisión se enmarca en un proceso de reestructuración comercial que la empresa viene aplicando en distintas regiones del país. En los últimos meses, Cencosud también cerró varias sucursales de supermercados VEA en el conurbano bonaerense y en provincias del interior.

¿Cuál es la sucursal de Easy que cerró definitivamente?

La tienda que cerró sus puertas de forma permanente es el Easy de La Tablada, ubicado en el partido de La Matanza, en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Este local era uno de los más grandes en superficie de toda la cadena en Argentina y funcionaba en la rotonda de La Tablada, un punto estratégico de alto tránsito.

¿Por qué cerró el Easy de La Tablada?

Según fuentes del grupo Cencosud, el cierre responde a un análisis de consumo y a la baja rentabilidad que venía registrando la sucursal. La empresa evaluó la operatividad de sus tiendas y decidió avanzar con el cierre de aquellas que no alcanzaban los niveles mínimos de rendimiento para sostener su funcionamiento.

Desde el gremio Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio de zona oeste (SEOCA) confirmaron que la caída de ventas en el sector promedia entre un 30% y un 50% respecto a los últimos dos años, lo que refleja un panorama comercial muy complejo.

¿Qué pasará con los trabajadores?

El cierre afectó a 55 trabajadores que formaban parte de la plantilla del Easy de La Tablada. De ese total, 30 empleados aceptaron el retiro voluntario ofrecido por la empresa y cobraron el 100% de la indemnización correspondiente, según su antigüedad.

Los 25 restantes fueron reubicados en otras sucursales de Easy en localidades cercanas como San Justo, Morón, Ituzaingó, Moreno, Remedios de Escalada y Monte Grande. Desde el gremio destacaron que no hubo conflicto sindical y que la empresa cumplió con sus obligaciones laborales.

Crisis del consumo y cierre de locales

El cierre del Easy de La Tablada se suma a una serie de decisiones similares tomadas por Cencosud en los últimos meses. La empresa ya había cerrado sucursales de supermercados VEA en Castelar, Moreno y Hurlingham, como parte de un plan de ajuste ante la caída del consumo y el cambio en los hábitos de compra.

Fuente: Noticias Argentinas

En diálogo con Primer Plano Online, el dirigente sindical Hugo Pintos, tesorero de SEOCA, advirtió que la baja en la facturación está afectando gravemente al empleo en el sector comercial.