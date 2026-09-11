Día del Empleado de Comercio: cuándo será el feriado.

El Día del Empleado de Comercio 2026 tendrá una fecha diferente este año y miles de trabajadores podrán acceder a una jornada especial de descanso.

La celebración, que habitualmente se realiza el 26 de septiembre, fue trasladada para el último lunes de septiembre por un acuerdo entre las partes que integran el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

De esta manera, los empleados mercantiles alcanzados por el convenio tendrán la posibilidad de no trabajar durante esa jornada, sin que esto implique descuentos en su remuneración mensual.

Día del Empleado de Comercio: cuándo será el feriado

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) confirmó que el Día del Empleado de Comercio de 2026 se celebrará el lunes 28 de septiembre.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) confirmó que el Día del Empleado de Comercio de 2026 se celebrará el lunes 28 de septiembre. (Fuente: Shutterstock)

La fecha original es el 26 de septiembre, pero las partes signatarias del CCT 130/75 acordaron trasladar la celebración al lunes.

La jornada alcanza a los trabajadores mercantiles comprendidos dentro de ese convenio colectivo y tiene los mismos efectos establecidos por la Ley 26.541.

Qué pasa si los empleados de comercio trabajan el lunes 28

La fecha original es el 26 de septiembre, pero las partes signatarias del CCT 130/75 acordaron trasladar la celebración al lunes. (Foto: Shutterstock)

Los establecimientos comerciales no están obligados a cerrar durante el Día del Empleado de Comercio.

Si el trabajador y el empleador acuerdan prestar servicios durante esa jornada, corresponde aplicar las condiciones previstas para este día y abonar un recargo equivalente al 100%.

Además, la CAC aclaró que el día trabajado no genera un descanso compensatorio, sino que corresponde el pago adicional establecido por la normativa vigente.

Qué pasa si el empleado de comercio no trabaja

Los trabajadores que decidan no prestar servicios el lunes 28 de septiembre tendrán derecho al descanso correspondiente.

En estos casos, la remuneración mensual no debe sufrir descuentos y la jornada tampoco afecta el presentismo del trabajador.

El empleador y el empleado deberán acordar la modalidad de trabajo para esa fecha, ya que los establecimientos pueden permanecer abiertos si son atendidos por sus dueños o por trabajadores que acepten prestar servicios.