EL feriado es en una localidad bonaerense.

El viernes 11 de septiembre será una jornada especial para la comunidad educativa argentina por la celebración del Día del Maestro.

La fecha implicará un día de descanso para los docentes y no habrá clases en los establecimientos educativos.

De esta manera, los estudiantes de los distintos niveles tendrán un fin de semana largo de tres días, ya que al viernes sin actividad escolar se suman el sábado 12 y domingo 13 de septiembre.

¿Por qué no hay clases el viernes 11 de septiembre?

El 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, quien falleció en esa fecha en 1888.

La jornada contempla un asueto para los docentes, por lo que las escuelas no tendrán actividad escolar habitual y los alumnos podrán quedarse en sus casas.

¿El 11 de septiembre es feriado para todos?

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El beneficio alcanza específicamente a la comunidad educativa.

Por eso, los trabajadores de otros sectores deberán cumplir con su jornada laboral habitual, salvo que exista una disposición particular en su actividad o jurisdicción.

Fin de semana largo para los estudiantes

Para los alumnos y docentes, el viernes 11 funcionará como un día sin clases y se sumará al sábado y domingo.