Este viernes 11 de septiembre habrá un nuevo feriado en la provincia de Buenos Aires, aunque no alcanzará a todo el territorio bonaerense.

La jornada fue establecida para la localidad de María Ignacia Vela, ubicada en el partido de Tandil, con motivo de su 142º aniversario fundacional .

La fecha conmemora la fundación de la localidad, ocurrida en 1884, por lo que este viernes se cumplirán 142 años de su creación.

De esta manera, los habitantes de María Ignacia Vela tendrán un fin de semana largo de tres días, desde el viernes 11 hasta el domingo 13 de septiembre.

Quiénes tienen feriado este viernes 11 de septiembre

El feriado por el aniversario fundacional tendrá alcance específico para la localidad y no debe confundirse con un feriado nacional o provincial.

La medida alcanza a los trabajadores de la administración pública y a los empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que tendrán el día no laborable correspondiente a la celebración local.

El feriado será para la administración pública de la localidad. Shutterstock + Canva

En el caso de los trabajadores del sector privado, la adhesión será optativa. Por lo tanto, cada empleador podrá decidir si otorga o no la jornada libre a sus empleados.

Por qué es feriado el viernes 11

La jornada fue establecida para conmemorar un nuevo aniversario de María Ignacia Vela, una localidad del partido de Tandil que celebra 142 años de historia.

El aniversario fundacional constituye una de las fechas locales que permiten establecer jornadas especiales para determinados sectores de trabajadores de la comunidad.

Así, el calendario de septiembre suma un nuevo descanso, aunque solo para quienes se encuentran alcanzados por el feriado local.

Para los trabajadores comprendidos por la medida, el viernes 11 se suma al sábado 12 y domingo 13, formando un fin de semana largo de tres días.

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