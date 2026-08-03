Los vecinos del sur de la Ciudad de Buenos Aires ya no tendrán que recorrer varios kilómetros para disfrutar de los últimos estrenos.

Después de años sin un complejo de estas características, abrió sus puertas el primer gran cine de la región, con cinco salas y capacidad para más de 1.000 espectadores.

El nuevo espacio funciona dentro del Factory Parque Brown en Villa Lugano y busca ampliar la oferta cultura de una de las zonas que históricamente contó con menos opciones de este tipo.

Cómo es el nuevo cine de Villa Lugano y dónde está ubicado

El complejo está emplazado sobre la avenida Fernández de la Cruz 4602, dentro de Factory Parque Brown, un centro comercial que reúne decenas de locales, un supermercado, propuestas gastronómicas y distintos servicios.

Las cinco salas permiten recibir a más de 1.000 personas en simultáneo, convirtiéndose en el primer complejo cinematográfico de gran escala del suroeste porteño .

Hasta ahora, quienes vivían en barrios como Villa Lugano, Villa Soldati o Villa Riachuelo debían trasladarse entre 8 y 12 kilómetros para llegar a un cine, muchas veces utilizando más de un medio de transporte. Con esta apertura, el acceso a este tipo de entretenimiento queda mucho más cerca de los vecinos.

Cómo llegar al primer gran cine de la zona sur de Buenos Aires

El nuevo complejo fue pensado para contar con una buena conexión mediante transporte público. Se puede llegar utilizando las siguientes líneas de colectivo:

101

114

143

145

150

Además, la estación Escalada del Premetro se encuentra frente al predio, facilitando el acceso desde distintos puntos de la ciudad.

La apuesta que busca convertir al sur porteño en un nuevo polo cultural

La inauguración del cine forma parte del crecimiento que viene experimentando el sur de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años.

La zona comenzó a consolidarse como un importante espacio para actividades culturales, deportivas y de entretenimiento, con la realización de recitales, festivales y grandes eventos.

La incorporación de este complejo cinematográfico refuerza esa transformación al sumar una propuesta permanente para los vecinos y visitantes.

Junto con la oferta comercial y gastronómica de Factory Parque Brown, el nuevo cine busca convertir a Villa Lugano en un punto de encuentro para quienes viven en el sur porteño y desean acceder a opciones de ocio sin tener que trasladarse a otros barrios.