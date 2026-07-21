En esta noticia Una producción de récords

El estreno global de The Odyssey, la nueva película de Christopher Nolan distribuida por Universal Pictures, abrió el telón al mejor fin de semana de estreno en la historia de IMAX. La compañía reportó ingresos por u$s52 millones de dólares a nivel mundial durante el debut del filme, equivalentes al 20% de la recaudación global, lo que deja ver el peso de los formatos premium en la industria cinematográfica.

México se ubicó entre los 26 mercados que registraron su mejor estreno histórico para IMAX, junto con países como Francia, Alemania, Italia, España, Australia y Argentina.

En México, la película se exhibió en 911 salas en el país (de todo tipo, no sólo IMAX), con una recaudación de u$s7,656,997 dólares en el primer fin de semana de su estreno. El país fue el sexto fuera de Estados Unidos que más recaudó en taquilla.

Si se toma en cuenta este resultado en taquilla durante su fin de semana de estreno, la película de Christopher Nolan queda muy por debajo de los estrenos que más han recaudado en taquilla en su primer fin de semana. En 2019, Avengers: Endgame recaudó u$s31.9 millones y en 2024, Inside Out 2 recaudó u$s29.9 millones en cines.

Una producción de récords

El largometraje también marca un hito tecnológico para IMAX, al ser la primera producción filmada por completo con cámaras IMAX de 70 mm, un desarrollo que requirió la creación de una nueva generación de cámaras y tecnología capaz de grabar sonido sincronizado en este formato.

“The Odyssey forma parte de un grupo muy reducido de grandes producciones que aprovechan plenamente nuestra plataforma. Aunque somos optimistas sobre su éxito, nuestra experiencia nos dice que todavía no sabemos hasta dónde puede impulsar nuestra marca y nuestro negocio”, afirmó Rich Gelfond, CEO de IMAX, en un comunicado.

En Norteamérica, la película generó u$s29.6 millones de dólares en salas IMAX, lo que representó una participación de 23.8% de la taquilla con apenas 444 pantallas. Fuera de esa región, obtuvo u$s22.2 millones de dólares en 441 salas, captando el 16% de la recaudación en 74 mercados internacionales.

El desempeño de The Odyssey permitió a IMAX establecer múltiples récords, entre ellos el mayor estreno global en mercados comparables, el mejor debut para una película de Christopher Nolan, el mayor lanzamiento de Universal Studios en la plataforma y el mayor volumen de preventa de boletos, con u$s50 millones de dólares.

Uno de los principales impulsores fue la experiencia en IMAX 70 mm, considerada el formato de mayor calidad de la compañía. Las 41 salas equipadas con esta tecnología generaron u$s6.3 millones de dólares durante el fin de semana, con un promedio de u$s153,000 dólares por pantalla, una cifra muy superior al promedio de la industria.

En conjunto, IMAX cerró el fin de semana del 17 de julio con u$s60 millones de dólares en taquilla global, impulsado principalmente por The Odyssey y complementado por estrenos locales en Asia, encabezados por la película china All Wishes Come True, que aportó u$s3.3 millones de dólares.