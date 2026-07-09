De izquierda a derecha: Jorge Alfaro, VP Senior de Instituciones Financieras de Mastercard México; Miguel Mier, Director General de Operaciones de Cinépolis; y Juan José Galnares, Director General de Openbank México.

La oferta de tarjetas de crédito continúa en expansión en México, y ahora Openbank de Santander pondrá en circulación la tarjeta Cinépolis by Openbank México, en alianza con esa cadena de cines y Mastercard.

El objetivo de esta nueva tarjeta es impulsar una experiencia 100% digital en el consumo del séptimo arte dentro de la segunda cadena de cines más grande del mundo.

De izquierda a derecha: Jorge Alfaro, VP Senior de Instituciones Financieras de Mastercard México; Miguel Mier, Director General de Operaciones de Cinépolis; y Juan José Galnares, Director General de Openbank México. Cortesía Openbank

Dependiendo del nivel de socio de Cinépolis, la tarjeta ofrecerá 2x1 semanal de cine, así como la acumulación de 2% en compras digitales y 1% en compras físicas en puntos Club Cinépolis, a lo que se suma un máximo de 16% de Puntos Club Cinépolis en las compras que se realicen en los establecimientos de la cadena.

La tarjeta estará disponible a partir del 30 de julio y no cobrará anualidad.

A poco más de un año de su llegada al país, Openbank busca acelerar su penetración en el mercado masivo mexicano de la mano de Cinépolis y Mastercard. De acuerdo con Juan José Galnares, director general del banco digital de Santander, el lanzamiento de este producto representa un esfuerzo por ganar terreno frente a la competencia mediante beneficios tangibles y enfocados en el estilo de vida del consumidor local.

En un comunicado, las empresas señalaron que el lanzamiento forma parte de la estrategia de Openbank México para fortalecer su arraigo en el país mediante alianzas que conecten servicios financieros digitales con hábitos cotidianos de consumo. Con este producto, el banco incorpora beneficios del programa de fidelidad de Cinépolis y en compras realizadas tanto en línea como en establecimientos físicos.

Por su parte, Club Cinépolis es un programa de lealtad digital y gratuito que recompensa la frecuencia de asistencia al cine con beneficios escalables como el Martes 2x1, combos especiales y accesos preferenciales a salas tradicionales y VIP, a través de un sistema de acumulación de puntos y un esquema de niveles de lealtad (Fan, Fanático y Súper Fanático).

Ambos programas se fusionan con el objetivo de convertirse en una acelerador de consumo cotidiano dentro y fuera de las salas de cine, en puntos Club Cinépolis directos.

Ahora, el programa se fusiona de forma nativa con el ecosistema financiero de Openbank México. A través de esta sinergia, la tarjeta trasciende la función de un método de pago tradicional para convertirse en un acelerador que transforma los consumos cotidianos, dentro y fuera de las salas de cine, en puntos Club Cinépolis directos.

Miguel Mier, Director General de Operaciones de Cinépolis, señaló que la alianza entre las tres empresas busca expandir la presencia de Cinépolis en la vida cotidiana de los clientes.