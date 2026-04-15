El Gobierno de la provincia de Córdoba construye una esperada ciclovía de 10 kilómetros de extensión que conectará dos localidades claves. La traza se desarrollará en paralelo a la Ruta Provincial A196 y desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos comunicaron que presenta un avance de 24%. El proyecto el gobierno cordobés busca conectar las localidades de Balnearia y Miramar de Ansenuza, ambas ubicadas en la localidad de San Justo. La traza de 9.960 metros registra ya un avance de 24% y actualmente los trabajos se concentran en la ejecución del terraplén, subrasante y la calzada de hormigón. La ciclovía no solo busca conectar ambas localidades, sino también ofrecer una infraestructura segura y cómoda para los vecinos, deportistas y turritas que utilizan la bicicleta como medio de transporte. De manera simultánea, la Dirección de Vialidad realiza otros trabajos de repavimentación de 19 kilómetros en la Ruta Provincial 17, entre la intersección de la Ruta Provincial 3 - Marull y la localidad de La Para. En este tramo se realizan obras de fresado, reciclado del paquete estructural existente, distribución de base granular y carpeta asfáltica y reacondicionamiento de banquinas. En la misma línea, se trabaja en el asfalta de 1,18 kilómetros de la Costanera Este de Miramar de Ansenuza con pavimento intertrabado.