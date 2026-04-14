Trenes Argentinos ha finalizado las obras de un nuevo puente, situado en uno de los cruces con mayor afluencia de tráfico en Buenos Aires. Este proyecto consiste en un corredor vial en forma de “U” que se eleva sobre las vías del tren, con el objetivo de prevenir que los automovilistas se vean obligados a detenerse ante las barreras ferroviarias. La construcción del paso se localiza en la localidad de Haedo, en la calle Chile y cruza las vías del tren Sarmiento. Su edificación comenzó en 2022 y, tras tres años de labor, ya se encuentra habilitado. Este paso cuenta con un único sentido sur-norte, conectando un sector clave de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Se trata de una obra que optimiza el tránsito en la región, ya que los conductores disfrutan de paso libre sobre los rieles. El ancho de la calzada es de 4,5 metros y su altura alcanza los 3,8 metros, lo que asegura el tránsito de vehículos livianos. Para minimizar las interrupciones tanto del tren como de los vehículos, se implementó un sistema modular prefabricado. Esto implica el uso de piezas industriales que se ensamblan en el momento, lo que permite una instalación más rápida en comparación con el método tradicional de hormigón armado en el lugar. Las características del nuevo paso para los conductores que transiten el conurbano son las siguientes: Este nuevo paso representa un avance significativo en la infraestructura vial del área metropolitana. En la región, el tren Sarmiento segmenta barrios y puede ocasionar congestiones. El puente facilitará el cruce de las vías y aportará otros beneficios tales como: