La Ciudad de México dio un paso clave en su transformación urbana con la inauguración de la ciclovía “La Gran Tenochtitlan”, un corredor de 34 kilómetros sobre Calzada de Tlalpan que promete cambiar la manera en que miles de personas se desplazan diariamente. La obra busca consolidar una alternativa real al uso del automóvil, priorizando la movilidad activa y reduciendo los niveles de contaminación. De acuerdo con el Gobierno de la CDMX, este proyecto no solo mejora la conectividad entre zonas estratégicas, sino que también representa una apuesta por recuperar el espacio público y hacerlo más incluyente. La nueva infraestructura ciclista se integra a una visión de ciudad donde peatones y ciclistas tienen un rol central en la planeación urbana. La ciclovía “La Gran Tenochtitlan” forma parte de una estrategia más amplia para fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano, con beneficios tangibles para la población. Con esta iniciativa, el Gobierno de la Ciudad de México plantea un cambio de paradigma: dejar atrás el concepto tradicional de ciclovías aisladas y avanzar hacia corredores integrales que conecten, protejan y dignifiquen la movilidad en dos ruedas.