La Ciclovía de Bogotá no operará durante la primera vuelta presidencial en Colombia.

Elecciones en Colombia 2026: quiénes no podrán votar este domingo 31 de mayo en las presidenciales

El Gobierno de Bogotá definió las medidas oficiales que regirán durante la jornada electoral del próximo domingo 31 de mayo de 2026, fecha en la que se realizará la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Entre las disposiciones, se confirmó la suspensión total de la Ciclovía, uno de los espacios de recreación más reconocidos de la capital.

La decisión busca garantizar la movilidad, la logística operativa y el normal desarrollo del proceso democrático, en una ciudad donde millones de personas deberán desplazarse hacia los puestos de votación.

¿Cuándo volverá a funcionar la Ciclovía de Bogotá?

De acuerdo con la información oficial del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la suspensión aplicará sobre la totalidad de los 141,46 kilómetros que componen la red de la Ciclovía, considerada uno de los parques lineales más extensos del mundo.

La Ciclovía de Bogotá no operará durante la primera vuelta presidencial en Colombia. Instagram @idrdbogota

La medida regirá únicamente durante el domingo 31 de mayo. El IDRD confirmó que la actividad retomará su operación habitual el domingo 7 de junio, fecha en la que los ciudadanos podrán volver a disfrutar del espacio público para recrearse, caminar, trotar o pedalear con normalidad.

Elecciones presidenciales en Colombia: cuántas personas votarán en Bogotá

En la capital colombiana, un total de 6.076.599 personas están habilitadas para sufragar en la primera vuelta presidencial, según los datos difundidos por las autoridades distritales. De ese total, 3.201.571 son mujeres y 2.875.028 son hombres.

Para recibir a los votantes, la Registraduría dispondrá de 1.083 puestos de votación en la ciudad, en los que se habilitarán 17.262 mesas. La administración recomendó planificar con anticipación los desplazamientos y consultar previamente el lugar de votación a través de la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En la capital colombiana, un total de 6.076.599 personas están habilitadas para sufragar en la primera vuelta presidencial. ChatGPT - creada con IA

Otras medidas durante la jornada electoral

Además de la suspensión de la Ciclovía, las autoridades anunciaron una serie de disposiciones que acompañarán la jornada democrática: