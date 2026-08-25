Tras varios años de encierro, los 30 grandes felinos rescatados del ex Zoológico de Luján fueron trasladados a sus nuevos hogares en Sudáfrica y Estados Unidos, marcando un hito en la misión internacional de rescate liderada por la organización Four Paws.

A dónde llevaron los leones y tigres rescatados

Se trata de nueve tigres y seis leones que llegaron a Lionsrock Big Cat Sanctuary de Four Paws en Sudáfrica. Otros ocho tigres y seis leones llegaron a The Wild Animal Sanctuary (TWAS), en Colorado, Estados Unidos.

Tras la llegada de los felinos a Lionsrock, los animales fueron trasladados a recintos de adaptación para comenzar a familiarizarse con su nuevo entorno.

Entre tanto, en Estados Unidos los 15 felinos llegaron a Denver tras completar los controles correspondientes. Luego, fueron trasladados en dos camionetas hasta The Wild Animal Sanctuary.

En el lugar ingresaron a recintos temporales especialmente preparados para su adaptación a nuevos entornos.

A medida que los animales estén preparados, pasarán progresivamente a espacios más amplios hasta que puedan pasar a los grandes hábitats del santuario.

Para muchos de estos animales, esta será la primera vez que tengan la oportunidad de experimentar amplios espacios naturales, después de haber pasado años en recintos inadecuados en el ex Zoo Luján, clausurado en 2020 debido a preocupaciones relacionadas con el bienestar animal.

“La llegada de estos leones y tigres a Lionsrock y The Wild Animal Sanctuary marca el comienzo de una nueva etapa para animales que han atravesado años de dificultades”, señaló Luciana D’Abramo, Chief Programme Officer de Four Paws.

“Verlos finalmente ingresar a un entorno donde simplemente pueden ser leones y tigres es increíblemente emocionante y gratificante para nuestros equipos de todo el mundo”, sumó.

Cómo fue el traslado de felinos de Argentina a Estados Unidos y Sudáfrica

El traslado de los 30 grandes felinos fue el resultado de meses de planificación y el trabajo conjunto de veterinarios, especialistas en bienestar animal, expertos en transporte y equipos de santuarios de distintos países, manteniendo el bienestar de los animales como máxima prioridad durante toda la operación.

En ambos países, los animales atraviesan un proceso de adaptación gradual que respeta las necesidades individuales y tiempos de cada uno.

En Lionsrock, los grandes felinos están siendo monitoreados de cerca por el equipo especializado en cuidado animal del santuario.

Veterinarios y cuidadores observan su comportamiento, apetito y movilidad, mientras que distintas actividades de enriquecimiento y rutinas cuidadosamente planificadas contribuyen a su adaptación al nuevo entorno.