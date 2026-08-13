Llegó el nuevo avión de carga que fortalecerá al Ejército | Fue construido en el país y es el orgullo nacional

El Ejército del Aire y del Espacio ha incorporado a su flota el avión de búsqueda y rescate más avanzado de su historia. El pasado 24 de junio, el Ministerio de Defensa y Airbus Defence and Space formalizaron en las instalaciones de San Pablo, Sevilla, la recepción del primer C295 SAR (Search and Rescue), ensamblado íntegramente en España.

La aeronave realizará en los próximos días su vuelo de traslado hacia el Ala 46, con base en Gando (Gran Canaria), donde quedará operativa para misiones de vigilancia marítima y rescate.

Se trata del sustituto directo de la flota de aviones CN-235 Vigma, en servicio desde 2008, con un salto cualitativo notable en alcance, tecnología y capacidades tácticas.

Llegó el nuevo avión de carga que fortalecerá al Ejército | Fue construido en el país y es el orgullo nacional Airbus

Qué funciones ofrece el nuevo c295 sar

El C295 SAR alcanza velocidades de crucero superiores a 550 km/h y está concebido para funcionar en diversas condiciones tanto marítimas como terrestres, ofreciendo una autonomía y un alcance muy superiores a los de su predecesora.

Entre las principales misiones que desempeña se encuentran las operaciones nacionales e internacionales de búsqueda y rescate, la vigilancia marítima a medio y largo alcance, así como la lucha contra el contrabando, la inmigración irregular y el narcotráfico.

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, enfatizó durante la ceremonia de entrega que este primer C295 SAR inicia “una nueva etapa” para las capacidades del Ejército del Aire y del Espacio.

El organismo resaltó que la recepción se realizó “con antelación respecto al compromiso previsto”, lo que evidencia la capacidad de todos los involucrados para operar “con eficacia, coordinación y responsabilidad”.

Llegó el nuevo avión de carga que fortalecerá al Ejército | Fue construido en el país y es el orgullo nacional Airbus

Programa de renovación: 34 nuevos aviones y una flota total de 46 unidades

Este primer C295 SAR representa únicamente el comienzo de un programa de renovación mucho más ambicioso. En diciembre de 2023, España adquirió un primer lote de 16 C295 en configuraciones de búsqueda y rescate y patrulla marítima. En diciembre de 2025 se formalizó un segundo pedido de 18 aviones en configuración de transporte.

Con la inclusión de estas 34 nuevas aeronaves, el Ejército del Aire y del Espacio operará una flota global de 46 C295, optimizando las sinergias operativas y la comunalidad logística entre las diferentes versiones del mismo avión.

Este año se recibirán cuatro unidades más: dos C295 SAR adicionales y los dos primeros C295 de transporte del pedido de 2025. La entrega del primer C295 en versión de patrulla marítima (MPA), considerada la variante más compleja del programa, está programada para 2028.

Airbus C295, hecho en Sevilla: líder mundial en su categoría

El C295 se ensambla en la Línea de Ensamblaje Final (FAL) de Airbus en Sevilla, la cual está aumentando su producción de 10 a 13 aviones anuales para satisfacer el crecimiento de la demanda internacional.

El modelo se posiciona como el líder indiscutido en su segmento, alcanzando un 85% de la cuota de mercado global y acumulando 335 pedidos repartidos en 39 naciones.

El presidente de Airbus en España, Francisco Javier Sánchez Segura, expresó la importancia de la entrega: “Cumplir con los plazos de entrega en un programa de esta complejidad técnica reafirma nuestro compromiso con la autonomía estratégica de España y nuestra capacidad para transformar la innovación industrial en ventajas operativas reales.”