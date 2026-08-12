Milagro en Pereira: rescataron con vida a Daniela Largo tras 36 horas atrapada bajo los escombros

Los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a Daniela Largo Sánchez, quien permaneció atrapada entre los escombros de un edificio en Pereira después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto.

La mujer se encontraba en un inmueble del centro de la capital de Risaralda cuando ocurrió el sismo. Tras localizar señales de vida, los socorristas desplegaron un complejo operativo para acceder hasta el lugar donde había quedado atrapada.

En las tareas participaron Bomberos de Bogotá, integrantes de PONALSAR y organismos de emergencia locales, que trabajaron de manera coordinada para retirar los restos de la estructura y liberar a Largo.

Las imágenes del operativo mostraron el momento en que los rescatistas avanzaron entre los escombros hasta llegar hasta la mujer, quien tenía cuatro placas de concreto sobre ella. Antes de retirarla, uno de los bomberos le pidió que cerrara los ojos mientras completaban las maniobras necesarias para sacarla.

Finalmente, Daniela fue retirada con vida entre los aplausos y la celebración de los socorristas y las personas que acompañaban el procedimiento. Inmediatamente fue colocada sobre una camilla y trasladada en ambulancia para recibir atención médica.

Daniela Largo permanece internada en cuidados intensivos

Luego del rescate, la mujer fue trasladada al Hospital San Jorge de Pereira, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Su padre, Julio César Largo, explicó que los médicos debieron realizarle maniobras de reanimación durante aproximadamente 20 minutos antes de conseguir estabilizarla y posteriormente ingresarla a cuidados intensivos.

La familia había seguido de cerca las tareas de búsqueda desde el terremoto. Su madre, en particular, permaneció pendiente de los trabajos hasta que los equipos consiguieron determinar el lugar donde Daniela se encontraba.

Luis Fernando, integrante del equipo de rescate de Bomberos de Bogotá, explicó en diálogo con Noticias Caracol que los socorristas se trasladaron hasta ese punto después de recibir indicios sobre la presencia de una persona con vida.

Milagro en Pereira: rescataron con vida a Daniela Largo tras 36 horas atrapada bajo los escombros Fuente: EPA CARLOS ORTEGA

“Estuvimos mucho rato trabajando allá, pero cuando dieron alertas de vida acá, entonces un grupo se quedó en ese primer lugar y nosotros nos desplazamos hacia este sitio”, relató.

Abelardo De La Espriella se pronunció tras el rescate en Pereira

El presidente Abelardo De La Espriella destacó el trabajo de los organismos de emergencia y expresó su respaldo a los rescatistas y equipos caninos que continúan buscando desaparecidos en las zonas golpeadas por el terremoto.

“Confiamos en nuestros rescatistas y en los caninos que trabajan sin descanso, día y noche, para encontrar a nuestros hermanos desaparecidos”, manifestó el mandatario.

De La Espriella también celebró que Daniela fuera encontrada con vida y señaló que el resultado del operativo representa una señal de esperanza en medio de las tareas de búsqueda.

“ Una noticia que nos llena de esperanza y nos impulsa a seguir creyendo ”, expresó.

El jefe de Estado agregó que los operativos continuarán en las áreas afectadas con el objetivo de localizar a más personas que todavía permanecen desaparecidas.

“Confiamos en Dios y en la incansable labor de nuestros equipos de rescate para que más colombianos sean encontrados con vida y puedan regresar a los brazos de sus familias”, sostuvo.

Confirmaron la muerte de una niña y su abuela tras el terremoto

Mientras continúan los operativos de búsqueda y rescate, familiares de Violeta Guerrero, de 7 años, y su abuela Amparo Jaramillo, de 71, confirmaron que ambas fueron encontradas sin vida.

Las dos permanecían desaparecidas desde el terremoto y se encontraban en el Conjunto Residencial Guadalupe, en el sector de Cuarto de la Legua, en Cali, cuando se produjo el movimiento sísmico.

La búsqueda se prolongó durante varias horas con la participación de familiares y organismos de socorro. Finalmente, sus allegados comunicaron el fallecimiento a través de redes sociales y agradecieron el acompañamiento recibido durante las tareas para intentar localizarlas.