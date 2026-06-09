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El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, avanza en la pavimentación de la Ruta Provincial S-400 entre Rumi Huasi y Ciénaga del Coro, en el departamento Minas.

La obra registra un avance del 35% y consolida la conectividad vial en el noroeste serrano de la provincia.

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El tramo en ejecución abarca 7 kilómetros y forma parte de un corredor más extenso que atraviesa las Sierras Grandes de este a oeste, uniendo localidades del norte cordobés con una de las zonas de mayor valor paisajístico y turístico de la región.

La obra da continuidad al asfaltado previo del tramo entre La Higuera y Rumi Huasi, donde ya se ejecutaron 14,7 kilómetros de pavimento nuevo.

Qué trabajos se realizan en la Ruta S-400

Las tareas actuales se concentran en la conformación de la estructura vial, el movimiento de suelos y la ejecución de obras hidráulicas. En términos concretos, los trabajos incluyen:

  • Construcción de nuevas alcantarillas en distintos cruces de agua
  • Adecuación de obras de drenaje para garantizar la circulación en épocas de lluvias
  • Mantenimiento de los puentes existentes sobre los ríos Rumi Huasi y De Los Sauces
  • Preservación de la vegetación nativa dentro de la zona de camino
  • Instalación de señalización vertical y horizontal una vez finalizada la obra

Los trabajos respetan las condiciones ambientales del sector serrano y a minimizar el impacto sobre el entorno natural de la zona.

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Por qué es importante para el norte cordobés

La Ruta S-400 es el principal eje vial que conecta las localidades del departamento Minas entre sí y con el resto de la red provincial.

Avanza en la pavimentación de la Ruta Provincial S-400 entre Rumi Huasi y Ciénaga del Coro, en el departamento Minas.
Avanza en la pavimentación de la Ruta Provincial S-400 entre Rumi Huasi y Ciénaga del Coro, en el departamento Minas.ElConstructor

Durante años, el estado del camino limitó el acceso a comunidades rurales, dificultó la actividad agropecuaria y frenó el desarrollo turístico de una región con recursos naturales singulares.

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La obra forma parte del Plan de Igualdad Territorial del Gobierno de Córdoba, que busca reducir las asimetrías entre regiones a través de inversión en infraestructura.

Una vez finalizado el tramo, la ruta ofrecerá menor tiempo de viaje, mayor seguridad vial y mejores condiciones para el transporte de cargas y el turismo serrano.

El departamento Minas alberga paisajes de alta montaña, reservas naturales y localidades con fuerte identidad cultural que históricamente quedaron aisladas por la falta de pavimento.

La pavimentación completa de la S-400 representa, en ese contexto, una transformación estructural para toda la zona.