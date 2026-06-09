Tras años de abandono, repavimentarán una de las rutas más importantes de la Argentina que conecta una provincia de punta a punta.

Tras años de abandono, esta provincia volverá a tener un tren clave para la producción y el turismo de la zona

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, avanza en la pavimentación de la Ruta Provincial S-400 entre Rumi Huasi y Ciénaga del Coro, en el departamento Minas.

La obra registra un avance del 35% y consolida la conectividad vial en el noroeste serrano de la provincia.

El tramo en ejecución abarca 7 kilómetros y forma parte de un corredor más extenso que atraviesa las Sierras Grandes de este a oeste, uniendo localidades del norte cordobés con una de las zonas de mayor valor paisajístico y turístico de la región .

La obra da continuidad al asfaltado previo del tramo entre La Higuera y Rumi Huasi, donde ya se ejecutaron 14,7 kilómetros de pavimento nuevo.

Qué trabajos se realizan en la Ruta S-400

Las tareas actuales se concentran en la conformación de la estructura vial, el movimiento de suelos y la ejecución de obras hidráulicas. En términos concretos, los trabajos incluyen:

Construcción de nuevas alcantarillas en distintos cruces de agua

Adecuación de obras de drenaje para garantizar la circulación en épocas de lluvias

Mantenimiento de los puentes existentes sobre los ríos Rumi Huasi y De Los Sauces

Preservación de la vegetación nativa dentro de la zona de camino

Instalación de señalización vertical y horizontal una vez finalizada la obra

Los trabajos respetan las condiciones ambientales del sector serrano y a minimizar el impacto sobre el entorno natural de la zona.

Por qué es importante para el norte cordobés

La Ruta S-400 es el principal eje vial que conecta las localidades del departamento Minas entre sí y con el resto de la red provincial.

Avanza en la pavimentación de la Ruta Provincial S-400 entre Rumi Huasi y Ciénaga del Coro, en el departamento Minas. ElConstructor

Durante años, el estado del camino limitó el acceso a comunidades rurales , dificultó la actividad agropecuaria y frenó el desarrollo turístico de una región con recursos naturales singulares.

La obra forma parte del Plan de Igualdad Territorial del Gobierno de Córdoba, que busca reducir las asimetrías entre regiones a través de inversión en infraestructura.

Una vez finalizado el tramo, la ruta ofrecerá menor tiempo de viaje, mayor seguridad vial y mejores condiciones para el transporte de cargas y el turismo serrano.

El departamento Minas alberga paisajes de alta montaña, reservas naturales y localidades con fuerte identidad cultural que históricamente quedaron aisladas por la falta de pavimento.

La pavimentación completa de la S-400 representa, en ese contexto, una transformación estructural para toda la zona.