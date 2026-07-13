São Paulo dio un nuevo paso en movilidad urbana al integrar sus dos principales aeropuertos a la red ferroviaria mediante líneas que facilitan el traslado de millones de pasajeros. (Fuente: Representación creada con IA)

Las grandes ciudades enfrentan el desafío de conectar sus principales terminales aéreas con sistemas de transporte público capaces de movilizar a millones de pasajeros. São Paulo dio un importante paso en esa dirección al integrar sus dos aeropuertos más importantes a su extensa red de transporte sobre rieles.

El avance se consolidó con la puesta en funcionamiento de la Línea 17-Oro, el monorriel que brinda acceso al aeropuerto de Congonhas. De esta manera, la terminal se sumó al sistema ferroviario de la ciudad, mientras que el Aeropuerto Internacional de Guarulhos ya cuenta con conexión a través de la Línea 13-Jade.

Aunque no existe un tren directo que viaje de un aeropuerto al otro, ambos quedaron vinculados mediante la red metropolitana y sus correspondientes combinaciones. El esquema amplía las alternativas de movilidad para los pasajeros y reduce la dependencia del automóvil para llegar a dos puntos estratégicos de la región.

Línea 17 Oro: el monorriel que unirá Congonhas con São Paulo

La Línea 17-Oro es un sistema de monorriel elevado que conecta el aeropuerto de Congonhas con otras líneas del metro y tren urbano de São Paulo. La terminal aérea, una de las más importantes de Brasil para vuelos domésticos, incorporó este acceso ferroviario como una nueva alternativa de movilidad para pasajeros y trabajadores.

Con la puesta en funcionamiento de la Línea 17-Oro, quienes llegan o salen desde Congonhas cuentan con una opción adicional al automóvil, los taxis y los servicios privados de transporte. La conexión permite reducir la dependencia del transporte individual y facilita el acceso a una de las zonas con mayor movimiento de la ciudad.

São Paulo dio un nuevo paso en movilidad urbana al integrar sus dos principales aeropuertos a la red ferroviaria mediante líneas que facilitan el traslado de millones de pasajeros. (Fuente: Representación creada con IA)

Los dos principales aeropuertos de São Paulo quedaron conectados a la red de transporte sobre rieles

El Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos ya dispone de conexión ferroviaria mediante la Línea 13-Jade, que facilita el traslado hacia distintos puntos de la región metropolitana. Con la incorporación de Congonhas a través de la Línea 17-Oro, las dos principales terminales aéreas de São Paulo quedaron integradas al sistema de transporte sobre rieles.

Esto no significa que exista un servicio directo entre Guarulhos y Congonhas. Para desplazarse de un aeropuerto al otro es necesario realizar combinaciones entre distintas líneas del sistema. Sin embargo, la integración permite completar el recorrido mediante la red metropolitana de transporte público.