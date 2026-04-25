Garbarino, la histórica cadena de venta de electrodomésticos, cerrará de forma definitiva y comenzó la liquidación total de su stock en las tiendas que aún continúan abiertas. Por su parte, los locales de Garbarino que aún continúan activos están ubicados en la Ciudad de Buenos Aires en las zonas de Tribunales, Almagro y Belgrano. La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7, a cargo del juez Fernando D’Alessandro, quien ordenó el cierre de los últimos locales activos. Actualmente, algunas sucursales en la Ciudad de Buenos Aires continúan abiertas únicamente para vender el stock restante. Entre los productos disponibles hay una amplia variedad de electrodomésticos. Se pueden encontrar heladeras, lavarropas, cocinas, televisores, equipos de informática y pequeños artefactos como pavas eléctricas, tostadoras y freidoras. Es importante tener en cuenta que no hay reposición de mercadería ni ventas online. Todo lo que se vende es lo que queda en cada local, en muchos casos son productos de exhibición o con detalles menores, por lo que la disponibilidad es limitada. Además, el servicio de postventa quedó prácticamente sin funcionamiento. Esto implica que quienes compren deben considerar que no habrá soporte garantizado, en un contexto de cierre total de la compañía. Los electrodomésticos en liquidación solo pueden comprarse de manera presencial en los últimos locales abiertos en la Ciudad de Buenos Aires. Las sucursales están ubicadas en zonas como Tribunales, Almagro y Belgrano. Al no contar con ventas online, es necesario acercarse directamente a los locales para ver qué productos quedan disponibles. Por eso, quienes quieran aprovechar esta liquidación deberán hacerlo en el corto plazo, ya que el cierre definitivo implica que no habrá nuevas ventas en las sucursales de Garbarino.