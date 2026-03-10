Un emblemático hotel de la capital chaqueña anunció su cierre definitivo después de más de siete décadas de historia. Se trata del Hotel Covadonga, un edificio icónico que funcionó como punto clave para los visitantes que llegaban a Resistencia desde mediados del siglo pasado. El alojamiento ubicado en la esquina de Güemes y Brown, pleno microcentro de la ciudad, fue durante años un símbolo de la hotelería local. Ahora, tras una crisis que se profundizó en los últimos años, confirmó que bajará sus persianas para siempre. El cierre del Covadonga será efectivo el 31 de marzo, según adelantaron desde el sector hotelero. La noticia generó un fuerte impacto en la ciudad, dado que el edificio contaba con una extensa trayectoria que lo convirtió en uno de los hoteles más reconocidos de Resistencia. La administración no logró recuperarse del golpe económico que dejó la pandemia de Covid-19. Las restricciones prolongadas provocaron una caída histórica en el turismo y los eventos presenciales, uno de los segmentos que sostenía la ocupación del establecimiento gracias a cursos y seminarios que, en la actualidad, se realizan mayormente de manera virtual. Otro factor mencionado fue la competencia de los alquileres temporarios, que captaron a un público que ahora prioriza alojamientos con cocina propia para reducir gastos. Desde el sector vienen denunciando hace tiempo la falta de regulación equitativa frente a plataformas digitales. La caída del consumo y el aumento de los costos operativos terminaron de configurar una situación insostenible para la continuidad del hotel. “Que hoy cierre un hotel tan emblemático nos afecta a todo el rubro”, expresó el presidente de los hoteleros, Matías Rafart en diálogo con medios locales. Respecto a los reclamos por la competencia de alquileres temporarios, Rafart señaló: “Hemos presentado notas para ser escuchados. Todavía no tuvimos respuesta. Esperamos que lo tengan en cuenta, porque es una actividad regulada y no se puede mirar para el costado”. Fundado hace 74 años, el Covadonga presenció el crecimiento de Resistencia desde mediados del siglo XX. Ubicado estratégicamente a cinco minutos a pie de la Casa de las Culturas y del centro, y muy cerca de espacios emblemáticos como el Museo del Hombre Chaqueño, la Catedral de Resistencia, el Fogón de los Arrieros y la Plaza España, se convirtió en un punto de referencia para turistas, delegaciones y artistas. Su restaurante también era un atractivo especial, conocido por la figura del querido chef apodado “el Gordo del Covadonga”, quien incluso llegó a ser elegido “Rey Momo” durante los tradicionales corsos. El hotel contaba con 120 habitaciones, equipadas con climatización, TV satelital y servicios completos para los huéspedes. Su ubicación estratégica también facilitaba el acceso al transporte urbano, ya que la parada de colectivos más cercana se encontraba a pocos metros. Aunque no hubo anuncios oficiales sobre su futuro, en el sector comercial circulan fuertes versiones que indican que el inmueble podría transformarse en una institución dedicada al cuidado de adultos mayores. Por ahora, no hay confirmaciones y el destino del edificio sigue siendo materia de especulación.