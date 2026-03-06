Tras 80 años de actividad, un emblemático comercio del centro de La Plata anunció que cerrará definitivamente sus puertas. Antes de bajar la persiana, sus dueños decidieron liquidar toda la mercadería disponible con descuentos que llaman la atención de los clientes. Se trata de Zapatería Norma, un negocio familiar ubicado en calle 8 entre 48 y 49 que durante generaciones fue un punto de referencia para quienes buscaban calzado femenino en la ciudad. El local dejará de atender al público a fines de marzo, marcando el cierre de una historia comercial que atravesó más de 80 años y cuatro generaciones. La zapatería fue fundada por Héctor Brenta y desde entonces permaneció siempre en manos de la misma familia. Con el paso del tiempo el negocio pasó a su hijo, luego a sus nietos y finalmente a la cuarta generación, que continuó con el proyecto familiar en pleno centro platense. Durante su extensa trayectoria, el comercio se especializó en venta minorista de calzado femenino, convirtiéndose en un clásico para las clientas del centro de la ciudad. Incluso atravesó múltiples crisis económicas del país y llegó a renovar completamente el local poco antes de la pandemia. Sin embargo, el contexto actual terminó acelerando una decisión que la familia ya venía evaluando desde hace varios años. El cierre no fue repentino. Según explicaron los responsables del comercio, la determinación se tomó en 2022, pero el proceso se fue postergando por cuestiones operativas y por el compromiso con los trabajadores del local. Entre los factores que llevaron al final del histórico negocio aparecen varios elementos que impactaron en el sector: Además, desde el comercio señalaron que en los últimos años se produjo un fuerte salto en los precios del calzado, lo que terminó afectando la relación entre oferta y demanda. Antes del cierre definitivo, la zapatería decidió liquidar todo el stock disponible para evitar encarar una nueva temporada de mercadería. Entre los productos que se ofrecen hay modelos de verano e invierno, en su mayoría de cuero. Según trascendió, los precios arrancan desde $ 30.000, valores difíciles de encontrar hoy en el mercado para ese tipo de calzado. La liquidación se realizará hasta el 31 de marzo, fecha en la que el local cerrará definitivamente después de 83 años de actividad comercial.