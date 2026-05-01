ARC Burger, la franquicia que operaba 77 restaurantes Hardee’s en nueve estados, se declaró en quiebra bajo el Capítulo 7 de la ley de bancarrotas de Estados Unidos. La compañía presentó los documentos ante el Tribunal de Quiebras de Georgia, cuatro meses después de cerrar todos sus locales en diciembre de 2025. El cierre masivo fue consecuencia de un conflicto con la casa matriz de Hardee’s, que acusó a ARC Burger de violar los términos de su contrato de franquicia. Tras la declaración de quiebra, un juez suspendió temporalmente esa demanda. Los 77 restaurantes figuran hoy como “temporalmente cerrados” en el sitio oficial de Hardee’s, pero su destino sigue sin definirse. A diferencia del Capítulo 11, que permite reestructurar deudas y seguir operando, el Capítulo 7 implica la liquidación total de la empresa. Un síndico designado por la corte tomará control de los activos de ARC Burger para pagar a sus acreedores. No hay plan de recuperación posible. Para los locales cerrados en Alabama, Florida, Georgia, Illinois, Kansas, Missouri, Montana, Carolina del Sur y Wyoming, la reapertura bajo ARC Burger es prácticamente inviable. Hardee’s podría reasignar esas ubicaciones a otros operadores, pero esa decisión le corresponde únicamente a la cadena. Los trabajadores que perdieron sus empleos en diciembre siguen sin certeza sobre su situación. El caso de ARC Burger no es aislado. La propia Hardee’s pasó de 1.754 restaurantes a comienzos de 2023 a solo 1.571 a fines de 2025, una pérdida de casi 200 locales en dos años.