La localidad del Mar del Sud, ubicada 17 km al sur de Miramar, esconde una de las historias más interesantes en materia de viejas construcciones que resisten al paso del tiempo. Se trata del Hotel Mar del Sur, construido en 1888 con el fin de buscar un descanso veraniego más allá de la ciudad balnearia de Mar del Plata, que esconde muchos secretos hasta el día de hoy. La empresa Mar del Sud comenzó la construcción del Gran Hotel con el fin de crear un nuevo espacio de descanso para los turistas en una zona frente al mar y con una estructura sólida e imponente. El lugar contaba con casi 100 habitaciones, grandes salones de baile, comedores con capacidad para todos los visitantes y galerías para disfrutar del vista al mar. Además, tenía detalles de confort para los que buscaban exclusividad en la costa bonaerense con mobiliario refinado. Sin embargo, los primeros huéspedes no fueron los aristócratas esperados, sino cientos de inmigrantes judíos que vieron los años dorados de este lugar. Pero todo comenzó a derrumbarse con la crisis económica de 1890. En aquellos años se esperaba que el ferrocarril llegara y facilitara el acceso de turistas; no obstante, eso nunca pasó y Mar del Sud quedó aislado. Entonces, los visitantes debían realizar agotadores viajes en carruaje desde Miramar, lo que impidió que el hotel logre el éxito que se esperaba. Mantener esta semejante estructura se volvió una tarea difícil y el clima del mar comenzó a erosionar la fachada y el interior. En el medio, el hotel pasó por diferentes dueños y períodos de cierre hasta que dejó de estar abierto. A principios del siglo XX, los vientos constantes lograron movilizar toneladas de arena que taparon puertas y ventanas del edificio. En 1930 quedó fuera de vista y muchos creían que al edificio se lo había tragado el mar. Con el tiempo, se construyó el Hotel Boulevard Atlántico, sumando confusión, ya que se creía que era el único hotel histórico y el Mar del Sud pasó a quedar bajo el estatus de ciudad perdida bajo la arena. No obstante, este misterio llegó a su fin gracias al documentalista Laureano Clavero y al arquitecto Pablo Grigera, que lograron dar con la ubicación exacta de las ruinas gracias a mapas antiguos, testimonios y tecnología de geolocalización. Los hombres confirmaron que el hotel seguía en el lugar, pero tapado por la arena, que destruyó gran parte de su estructura. En la actualidad, el Hotel Mar del Sur se transformó en un punto de interés arqueológico a nivel nacional y un punto clave en la comunidad, ya que se trata de un eslabón perdido por años de la fundación de Mar del Sud. Sin embargo, aún hoy existen algunas incógnitas con respecto a su construcción como, por ejemplo, la que plantea Laureano Clavero: qué había en el sótano del hotel, si es que existió. Sobre todo, si está colapsado o permanece intacto en la actualidad.