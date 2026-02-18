El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que realizarán obras para construir un nuevo Metrobus en una de las autopistas más transitadas. Se trata de un corredor vial exclusivo para colectivos que mejorará la conexión de Capital Federal con el conurbano bonaerense gracias a sus 5 kilómetros de extensión. El Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires presentó el Masterplan Dellepiane, un proyecto integral plantea obras a lo largo de la autopista. Una de las intervenciones contempla la construcción de un carril central exclusivo para el transporte público que se conecte al Metrobús de la autopista 25 de mayo. De esta manera, el tránsito será más fluido en las horas pico. La nueva vía tendrá una extensión de 4,6 kilómetros y se construirán cuatro paradores centrales para habilitar el ascenso y descenso de pasajeros de forma segura al estar separados de la traza principal. A su vez, se reconfigurarán los carriles de circulación general para ordenar el flujo de vehículos y se mejorarán las subidas y bajadas para hacerlas más seguras. El plan del Gobierno porteño también informa la construcción de puentes peatonales para que los peatones puedan cruzar de forma segura. Los trabajos que se realizarán en la autopista beneficiarán a las cerca de 200.000 personas que transitan el corredor todos los días. Las obras serán las siguientes: Otra de las propuestas del Masterplan Dellepiane es la construcción de un parque lineal de 4 kilómetros que recorrerá de punta a punta toda la autopista. Las obras constan de 260.000 metros cuadrados de espacios verdes regenerados para aumentar en un 27% la cantidad total de árboles. Se sumarán otros espacios como canchas de deportes, zonas de descanso, juegos para chicos y espacios culturales, entre otros.