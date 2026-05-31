Confirmado | El gran megaproyecto ferroviario que unirá dos continentes y aeropuertos gigantes entra en fase clave con 6750 millones. (Fuente: ChatGPT).

El ferrocarril que conectará Europa y Asia a través de Estambul ha dado un paso significativo con la formalización de acuerdos preliminares para asegurar 6750 millones de dólares. Este proyecto, promovido por Turquía, se perfila como el más importante desarrollo ferroviario financiado con capital extranjero en el país.

La nueva línea ferroviaria atravesará el Bósforo y se establecerá como una infraestructura clave para la conexión entre continentes. El ministro de Transportes, Abdulkadir Uraloglu, ha confirmado el progreso de las negociaciones con entidades internacionales.

Según lo expuesto, esta iniciativa no solo ampliará la red ferroviaria, sino que representará un hito en la movilidad y el transporte de mercancías entre Europa y Asia.

Un proyecto de 125 km que conectará aeropuertos y mejorará la logística

El sistema, una vez finalizado, poseerá la capacidad de transportar 33 millones de pasajeros y 30 millones de toneladas de mercancías anualmente, lo que constituye un progreso significativo en la infraestructura logística de Turquía.

El ferrocarril que enlazará Europa y Asia tendrá una longitud de 125 kilómetros y cruzará la parte norte de Estambul. Esta línea conectará Gebze con Halkali a través del puente Yavuz Sultan Selim.

Este recorrido facilitará la integración en una única red de los dos aeropuertos principales de la ciudad, reforzando la conectividad y reduciendo los tiempos de transporte tanto para pasajeros como para mercancías.

El gran megaproyecto ferroviario que unirá dos continentes y aeropuertos gigantes entra en fase clave con 6750 millones. (Fuente: Freepik).

Financiamiento internacional para el tren Europa–Asia

El proyecto cuenta con acuerdos preliminares establecidos con seis destacados prestamistas internacionales. Estos incluyen el Banco Mundial, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Islámico de Desarrollo, el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

Financiación clave para el Ferrocarril de Circunvalación Norte: impulso a la capacidad ferroviaria nacional.

“Nuestro objetivo es completar el proceso de licitación y entregar el terreno este año para que puedan comenzar las obras de construcción”, declaró Uraloglu.

El gran megaproyecto ferroviario que unirá dos continentes y aeropuertos gigantes entra en fase clave con 6750 millones. (Fuente: Shutterstock).

El límite actual del transporte ferroviario y el salto que promete el nuevo proyecto

En la actualidad, el transporte ferroviario de mercancías a través del Bósforo presenta limitaciones importantes. Solo es posible mediante el túnel de Marmaray y en horarios restringidos.

Según datos oficiales, entre 2020 y octubre de 2025 se transportaron apenas 1,7 millones de toneladas de carga a través de esta infraestructura, una cifra muy inferior al potencial logístico de la región.

El nuevo ferrocarril que unirá Europa y Asia busca superar estas limitaciones y abrir, en palabras del propio ministro, “una nueva era en la logística” al impulsar la capacidad ferroviaria entre ambos continentes.