La multinacional estadounidense Stanley Black & Decker, que fabricaba discos abrasivos destinados a sectores industriales, confirmó el cierre de su planta ubicada en la localidad de Justo Daract, provincia de San Luis.

La noticia se confirmó el martes 10 de noviembre de 2026, cuando los empleados llegaron a cumplir sus tareas y fueron informados sobre el cierre de las instalaciones.

La medida generó un conflicto con la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), que reclamó el pago completo de las indemnizaciones para los 61 trabajadores que fueron desvinculados.

A través de un comunicado, la compañía confirmó que continuará operando en el país, donde mantiene presencia comercial desde hace más de 30 años. Sin embargo, dejará de fabricar los productos que elaboraba en la planta de San Luis.

Por qué cerró la fábrica de Stanley Black & Decker en San Luis

La empresa explicó que la decisión responde a cambios en las condiciones del mercado argentino, que obligaron a revisar la eficiencia y la sostenibilidad de sus operaciones industriales, tomando como decisión cerrar la planta ubicada en Justo Daract.

Según fuentes de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), la fábrica enfrentaba dificultades para competir con los discos abrasivos importados, principalmente de origen chino. A esto se sumó la caída de las ventas en Brasil, uno de los mercados regionales a los que se destinaban parte de la producción.

Cierre de fábrica Fuente: Redes Sociales

Qué fabricaba la multinacional en la Argentina

La planta de Justo Daract estaba especializada en la fabricación de discos abrasivos, accesorios que se utilizan principalmente en amoladoras y otras herramientas eléctricas.

Estos productos sirven para cortar, desbastar, pulir y remover material de distintas superficies, especialmente metales. Su utilización alcanza a talleres, industrias metalúrgicas, empresas de construcción y actividades de mantenimiento.

La fábrica había comenzado a operar bajo la estructura de Stanley Black & Decker en 2013, cuando la compañía adquirió la firma argentina Emirian.

En ese momento, la multinacional concretó una operación para incorporar el 100% de las acciones de la empresa local, que tenía actividad en el mercado de productos abrasivos. La adquisición formó parte de una estrategia de expansión industrial que buscaba sustituir importaciones y fortalecer la producción nacional.

Qué pasará con los 61 trabajadores despedidos

El cierre de la planta implicó la desvinculación de sus 61 empleados, entre operarios y personal administrativo.

Tras la decisión, el gremio reclamó que se reconociera el 100% de las indemnizaciones correspondientes, conforme al artículo 245 de la misma normativa.

El 12 de noviembre, la Dirección de Relaciones Laborales de San Luis informó que se había alcanzado un acuerdo conciliatorio entre Black & Decker Argentina, AOMA y 50 trabajadores de la fábrica.

El entendimiento estableció que la compañía abonaría las indemnizaciones calculadas conforme al artículo 247, además de las liquidaciones finales correspondientes.

A su vez, se comprometió a pagar un 50% adicional para completar el equivalente al 100% del monto indemnizatorio reclamado por las autoridades laborales y el sindicato.

Stanley Black & Decker continuará operando en el país

La compañía aseguró que mantendrá su presencia comercial en la Argentina y que continuará trabajando con distribuidores, socios y clientes. La producción de discos abrasivos que se realizaba en San Luis será transferida a un tercero especializado.

La multinacional también indicó que cuenta con inventario suficiente para garantizar las entregas durante el período de transición.

Así, el cierre de Justo Daract no representa la salida de Stanley Black & Decker del mercado argentino, sino el fin de la fabricación de discos abrasivos en esa planta y la desvinculación de sus 61 trabajadores.