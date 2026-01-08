Tras 30 años, amplían un shopping emblemático de Buenos Aires: cuál es la inversión millonaria que renovará el centro comercial. Foto: IRSA

Uno de los shoppings más emblemáticos del sur del Gran Buenos Aires anunció una ampliación millonaria que transformará por completo su oferta comercial y gastronómica.

Después de cumplir 30 años, el pasado 13 de noviembre, el centro comercial más grande del grupo IRSA encara la renovación más importante de su historia y sumará 8000 metros cuadrados adicionales.

Tras 30 años, cambia un shopping histórico de Buenos Aires: cuál es la inversión millonaria que renovará el centro comercial (foto: archivo).

¿Cuál shopping de Buenos Aires está experimentando una transformación histórica?

El protagonista es Alto Avellaneda, inaugurado en 1995 y convertido desde entonces en un punto de referencia para el consumo, el entretenimiento y la vida urbana en la zona sur.

Con 75.000 metros cuadrados cubiertos, 123 locales, marcas ancla y un flujo mensual de 700.000 visitantes, es además uno de los centros comerciales con mayor facturación de IRSA, junto con Abasto y Alto Palermo.

¿Cuáles son las etapas y nuevas propuestas de renovación?

La renovación requerirá una inversión que superará los u$s 10 millones y se llevará a cabo en dos etapas principales:

Etapa actual (en desarrollo): 5.000 m² nuevos

Estos se destinarán a dos proyectos importantes de gran formato:

Un moderno espacio de entretenimiento

Una nueva propuesta de servicios (nombre aún por confirmar)

Etapa siguiente (2026): 3.000 m² adicionales

En esta fase se incorporarán:Un nuevo sector gastronómico de referencia

Un restaurante independiente, fuera del tradicional patio de comidas (algo novedoso para este shopping)

En total, se añadirán 8000 m² que permitirán:

La llegada de nuevas marcas

La ampliación de locales ya existentes

Un importante fortalecimiento de la oferta comercial, de ocio y gastronómica.

¿Cómo Alto Avellaneda se convierte en un destino de experiencias?

El shopping alcanza hoy ocupación del 100%, tiene lista de espera de marcas y funciona como un destino deliberado, ya que los visitantes van a comprar, al cine o a la oferta gastronómica.

En este contexto, Alto Avellaneda, con locales, cine, gastronomía y servicios abiertos hasta la madrugada, encaja plenamente en la estrategia del grupo.

IRSA impulsa un plan regional de reconversión de centros comerciales, orientado a transformarlos en centros de experiencia, con espacios más flexibles, propuestas de bienestar y actividades nocturnas.

¿Cuáles son las marcas y ofertas esenciales en las compras?

Entre las anclas y tiendas más relevantes se encuentran:

Zara

Nike,

Frávega

Puma

Levi’s

Prüne

Starbucks

Isadora

Caro Cuore

Key Biscayne

Paula Cahen D’Anvers

Otro sector clave es el entretenimiento, en donde destaca el Cinemark con ocho salas y una principal de casi 500 butacas, considerada la más grande del país.

Los nuevos cambios que ya muestra el Alto Avellaneda

Dentro del proyecto, ya hay novedades dentro del centro comercial que los visitantes pueden disfrutar:

Maldini Park, un espacio que combina juegos, gastronomía y cafetería para público familiar

Flash Mercado Libre, el primer punto para compraventa de autos del gigante del e-commerce

Renovación y ampliación de tiendas ancla

Llegada de nuevas marcas de indumentaria y lifestyle.

La historia del Alto Avellaneda

Abierto al público en 1995, Alto Avellaneda se levantó en un terreno de 18 hectáreas que anteriormente albergaba un mercado de hacienda y una fábrica de lana. Su llegada representó un cambio radical para la zona, tradicionalmente asociada a la actividad industrial y al trabajo en fábricas.

El shopping acompañó y aceleró la evolución de Avellaneda hacia un centro urbano más variado, donde empezaron a convivir la oferta de servicios, la gastronomía y diferentes propuestas de entretenimiento y ocio.

“Treinta años son mucho más que un número: son innumerables historias en común. Alto Avellaneda creció al mismo ritmo que las familias del sur del conurbano, convirtiéndose en parte esencial de la vida cotidiana de varias generaciones”, expresó Juan Pablo Lombardo, actual Center Manager del centro comercial.

Desde sus inicios, el shopping dejó de ser simplemente un lugar de tránsito para transformarse en un destino elegido: las personas acuden intencionalmente para realizar compras, disfrutar de una película o deleitarse con la variada propuesta gastronómica. Según Lombardo, “el nivel de conversión de visitante a consumidor es muy elevado, ya que la mayoría llega con una intención clara”.