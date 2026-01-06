Inauguran un mega shopping en Buenos Aires: tendrá más de 50 marcas y cuatro salas de cine

Tandil se prepara para sumar un nuevo shopping que promete cambiar la oferta comercial y turística de la ciudad.

El proyecto, bautizado Paseo del Banco, se desarrolla en el histórico edificio que ocupó el antiguo Banco Comercial, en la esquina de Pinto y Rodríguez, una zona estratégica por su alto tránsito peatonal y vehicular.

Un espacio moderno en un edificio histórico

El Paseo del Banco no será solo un centro de compras. El diseño busca integrar el edificio al entorno urbano y convertirlo en un punto de encuentro para vecinos y turistas.

La propuesta incluye 51 locales comerciales, un patio de comidas con opciones gastronómicas variadas y cuatro salas de cine con tecnología de última generación.

Además, contará con dos subsuelos destinados a servicios y estacionamiento, lo que garantiza comodidad para quienes visiten el lugar.

Un proyecto que apunta a revitalizar Tandil

El objetivo del shopping es impulsar la economía local y ofrecer una experiencia completa que combine marcas nacionales e internacionales con espacios de recreación y servicios.

También se sumarán áreas comunes amplias y sectores para actividades comunitarias, con la intención de integrarse a la vida cotidiana de la ciudad y no funcionar únicamente como un centro comercial.

Impacto en el turismo y la economía

Tandil es uno de los destinos más elegidos en la provincia de Buenos Aires por su paisaje serrano y su oferta gastronómica. Con la apertura del Paseo del Banco, la ciudad busca atraer más visitantes durante todo el año y ofrecerles una propuesta moderna que complemente su atractivo natural.

El shopping se convertirá en un nuevo polo comercial y gastronómico que potenciará la actividad económica y generará empleo.

Plazos y antecedentes del proyecto

El emprendimiento comenzó a planificarse en 2010, pero distintos escenarios económicos retrasaron su ejecución. Hoy, se estima que la obra estará terminada en un plazo de dos años. Cuando abra sus puertas, el Paseo del Banco será uno de los centros comerciales más importantes de la región.