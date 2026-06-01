En medio de un delicado momento para el sector, confirmaron el cierre definitivo de una histórica fábrica argentina de calzado, que durante más de 30 años fue una referencia para el rubro.

Se trata de Gomas Gaspar, una emblemática empresa de Córdoba dedicada a la fabricación de suelas y bases para calzado, que confirmó el cese total de sus operaciones y dejó a decenas de trabajadores sin empleo.

El cierre de la fábrica impactó especialmente en el barrio San Vicente, donde funcionaba la planta industrial y donde la firma era considerada uno de los motores históricos de empleo local.

Cerró una histórica fábrica de calzado en Argentina

Gomas Gaspar era una empresa especializada en la producción de suelas de goma y componentes para distintos tipos de calzado urbano, deportivo y de vestir.

Durante décadas trabajó como proveedora para marcas nacionales y logró posicionarse dentro de la cadena de fabricación del sector zapatero argentino.

Según trascendió, a fines de 2025 la empresa ya había tenido dificultades para pagar aguinaldos y salarios, mientras que posteriormente avanzó con vacaciones forzadas y una reducción progresiva de la actividad en la planta.

Finalmente, en abril de 2026 se concretó el cierre definitivo.

Cierra una histórica fábrica de zapatos: qué pasó con los trabajadores

El cierre dejó cerca de 40 trabajadores despedidos de manera inmediata, muchos de ellos con más de dos décadas de antigüedad dentro de la empresa.

Los empleados denunciaron atrasos en el pago de salarios, aguinaldos e indemnizaciones y realizaron protestas frente a la fábrica tras recibir los telegramas de despido.

Cierra para siempre una histórica fábrica de zapatillas

Entre los principales factores que explican el cierre aparecen:

la caída del consumo interno,

el aumento de costos industriales,

la apertura de importaciones,

y la fuerte competencia de productos fabricados en el exterior.

La crisis no afecta solamente a Gomas Gaspar. En los últimos meses también se conocieron casos de marcas históricas que comenzaron a abandonar la producción local para pasar a esquemas de importación.

Otras marcas que dejaron de fabricar en Argentina

Uno de los casos más resonantes fue el de John Foos, la tradicional marca de zapatillas nacida en los años 80, que anunció el cierre de su planta de Beccar para comenzar a importar productos desde Asia.

La firma llegó a tener alrededor de 400 empleados y redujo drásticamente su estructura antes de abandonar la fabricación nacional.

En paralelo, empresas proveedoras y fabricantes vinculados al rubro también reportaron suspensiones, despidos y fuertes caídas en las ventas durante los últimos meses.