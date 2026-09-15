Trabajar en un banco de Argentina es una de las opciones laborales que suele destacarse por sus salarios y beneficios.

Según el último comunicado que difundió la Asociación Bancaria el pasado 11 de septiembre, los empleados del sector recibieron una nueva actualización que modificó los montos de referencia .

La mejora forma parte del acuerdo alcanzado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales y contempla las remuneraciones de los trabajadores del sector durante el octavo mes del año.

Con la última actualización, el sueldo inicial de un empleado bancario quedó establecido en una cifra que supera ampliamente los dos millones de pesos , mientras que también se actualizó el monto correspondiente al Día del Bancario.

Con la última actualización, el sueldo inicial de un empleado bancario quedó establecido en una cifra que supera ampliamente los dos millones de pesos (Foto: Shutterstock). Shutterstock

¿Cuánto cobra un empleado bancario con la última actualización salarial?

El salario inicial bancario para agosto de 2026 quedó establecido en $2.505.061,24 , de acuerdo con la actualización comunicada por la Asociación Bancaria el pasado 11 de septiembre.

A ese importe se suma la participación en ganancias, conocida como ROE, que para este período alcanza los $72.413,50.

De esta manera, el ingreso inicial conformado llega a $2.577.474,74 brutos , antes de aplicar los descuentos correspondientes.

¿Cuánto aumentaron los sueldos bancarios en 2026?

El salario inicial bancario para agosto de 2026 quedó establecido en $2.505.061,24. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

La actualización correspondiente a agosto llevó el salario inicial a los valores establecidos por el acuerdo salarial vigente para el sector.

Según informó la Asociación Bancaria, con esta actualización los trabajadores acumulan un 21,3% de aumento durante los primeros ocho meses de 2026, tomando como referencia los salarios de diciembre de 2025.

El incremento alcanza a las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, además de los adicionales convencionales y no convencionales contemplados en el acuerdo.

¿Cuánto cobrarán los bancarios por el Día del Bancario?

La actualización también contempla el monto mínimo correspondiente al Día del Bancario, que se celebra el 6 de noviembre.

Para agosto, ese importe quedó fijado en $2.233.175,44, aunque la cifra deberá actualizarse de acuerdo con las futuras modificaciones salariales.

El monto informado corresponde al mínimo establecido para este concepto y no significa que todos los trabajadores bancarios reciban exactamente la misma suma, ya que pueden intervenir las condiciones particulares de cada puesto y los adicionales correspondientes.