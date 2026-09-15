Quienes tengan previsto viajar al exterior deberán prestar atención a un documento que muchas personas llevan cuando esperan la renovación de su DNI.

La constancia de DNI en trámite no es válida para salir del país. Presentarla en un control migratorio no reemplaza al documento de viaje exigido para cruzar una frontera.

Por eso, antes de viajar, es fundamental contar con el DNI físico vigente o el pasaporte, según el destino elegido. El documento también debe encontrarse en buen estado de conservación.

Qué pasa si viajás con la constancia de DNI en trámite

La constancia de DNI en trámite acredita que una persona inició el proceso para obtener un nuevo documento, pero no funciona como documento de viaje.

Esto significa que quienes se presenten en un control migratorio solamente con esa constancia pueden tener inconvenientes para salir del país, ya que no reemplaza al DNI habilitado ni al pasaporte .

Migraciones establece que los documentos utilizados para viajar deben estar vigentes, ser el último ejemplar emitido y encontrarse en buen estado.

Por eso, es importante revisar la documentación antes de llegar al aeropuerto o paso fronterizo.

Qué documentos sirven para salir del país

La constancia de DNI en trámite acredita que una persona inició el proceso para obtener un nuevo documento, pero no funciona como documento de viaje. (Foto: IA) IA Gemini

Los argentinos que viajen a Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia o Perú pueden salir del país con un DNI válido o pasaporte, de acuerdo con los requisitos migratorios vigentes.

Para viajar a otros destinos fuera del Mercosur y los Estados Asociados, es necesario contar con un pasaporte vigente y, cuando corresponda, cumplir también con los requisitos de visa establecidos por el país de destino.

Además, no alcanza con tener el documento: debe encontrarse en condiciones que permitan identificar correctamente a su titular. Un documento deteriorado o que no sea el último ejemplar emitido puede generar inconvenientes durante el control.

Qué llevar para salir del país en auto

Quienes crucen una frontera en vehículo también deben contar con la documentación correspondiente del automóvil.

Entre los elementos que se deben llevar se encuentra la documentación que acredite la titularidad o autorización para circular.

También es necesario contar con el seguro del automotor con cobertura internacional y tener realizado el grabado de la numeración correspondiente en los cristales del vehículo.

Si la persona que conduce no es propietaria del auto, se recomienda contar con la autorización correspondiente del titular.

Antes de viajar, también conviene verificar los requisitos específicos del paso fronterizo elegido para evitar demoras.