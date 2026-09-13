El calendario de descansos suma una fecha clave en el territorio bonaerense durante la corriente semana.

El próximo martes 15 de septiembre se declaró jornada no laborable en la localidad de Dolores con motivo de la celebración patronal en honor a Nuestra Señora de los Dolores, una festividad religiosa que altera el esquema habitual de actividades en el municipio.

Asueto administrativo e impacto en los servicios públicos

La medida beneficia de forma directa a los empleados de la administración pública local y a las dependencias municipales del distrito . Asimismo, las sucursales bancarias de la zona, tales como la casa del Banco de la Provincia de Buenos Aires, permanecerán cerradas durante toda la jornada y sin atención presencial al público.

Los servicios esenciales mantendrán esquemas de guardia mínima para garantizar las prestaciones básicas en la comunidad mientras se llevan a cabo las actividades conmemorativas.

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Adhesión optativa para el sector privado

En lo que respecta a la actividad económica privada, el cese de tareas no resulta de cumplimiento obligatorio.

Los comercios, pymes e industrias radicadas en la zona podrán operar con normalidad o adherir a la jornada festiva según la determinación de cada empleador.

La festividad rinde tributo a la patrona de la ciudad y forma parte del patrimonio histórico y cultural dolorense, consolidando un día de descanso local que permitirá a parte de la población interrumpir la rutina laboral a mitad de semana.