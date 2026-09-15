Oficial | Decretan feriado el viernes 18 de septiembre y habrá un único fin de semana largo para estos trabajadores.

El calendario de septiembre para la provincia de Buenos Aires señala un nuevo asueto que dará paso a un descanso extendido de tres días.

El viernes 18 de septiembre será feriado para dos localidades bonaerenses en el marco de las celebraciones de sus aniversarios fundacionales.

De esta manera, la jornada no laboral armará un descanso extendido ideal para realizar alguna escapada a los diversos destinos nacionales acompañado del buen clima que anticipa la llegada de la primavera.

¿Por qué es feriado el viernes 18 de septiembre y para quiénes aplica?

Las localidades bonaerenses de Gobernador Udaondo y Loma Verde celebrarán sus respectivos aniversarios fundacionales.

En caso de Gobernador Udaondo la fecha está relacionada con el 18 de septiembre de 1911 cuando se le asignó el nombre a la estación ferroviaria que dio origen al pueblo ubicado en el partido de Cañuelas.

Por su parte, Loma Verde, del partido de General Paz, mantiene la misma fecha de 1911 cuando la estación del Ferrocarril Provincial recibió ese nombre.

Oficial | Decretan feriado el viernes 18 de septiembre y habrá un único fin de semana largo para estos trabajadores. ChatGPT

¿Quiénes podrán disfrutar el feriado y fin de semana largo?

La jornada tiene carácter de feriado local, por lo que significa que no alcanza a todos los trabajadores a nivel nacional.

El asueto será para los trabajadores de la administración pública de Gobernador Udaondo y Loma Verde, al mismo tiempo que cerrarán las sucursales del Banco Provincia.

En caso de quienes presten servicios en el sector privado será opcional, por lo que conviene consultar con el empleador.

Oficial | Decretan feriado el viernes 18 de septiembre y habrá un único fin de semana largo para estos trabajadores. Shutterstock / Composición Canva

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo a nivel nacional?

El calendario oficial señala que el próximo feriado a nivel nacional que de paso a un fin de semana largo será el 12 de octubre por el “Día de la Raza”.

Al ser lunes, se unirá con el sábado 10 y domingo 11 para formar tres días de descanso consecutivos.

Calendario completo de feriados en 2026

De cara a lo que resta de año el calendario anticipa las siguientes fechas: