Albino, albañil boliviano en España: “Trabajando en la construcción gano unos 1400 euros al mes, en mi país serían 400 euros”

Durante años, la construcción fue uno de los motores económicos de España. Sin embargo, hoy el sector enfrenta un problema que pocos imaginaban: faltan trabajadores para levantar viviendas y ejecutar obras .

La creencia más extendida suele ser que los bajos salarios explican la falta de interés por la profesión. Pero el testimonio de Albino, un albañil boliviano que trabaja en España desde 2019, aporta una mirada muy distinta.

Para él, la diferencia económica respecto a su país de origen resulta contundente. Tanto que resume la situación con una frase que invita a preguntarse por qué tantos puestos siguen vacantes: “En España un albañil gana unos 1300-1400 euros y en Bolivia puedes ganar unos 400. A nivel de horas, se trabaja lo mismo, 8 horas”.

Albino, albañil boliviano en España: “Trabajando en la construcción gano unos 1400 euros al mes, en mi país serían 400 euros” Magnific

Quién es albino y cómo llegó a trabajar en España

Albino es un profesional boliviano que ha residido en España durante aproximadamente seis años y ha dedicado casi la mitad de su vida a la albañilería.

En el transcurso de una entrevista para el canal de YouTube @AdrianG, Martín expresó: “Mi ocupación es en el ámbito de la construcción. Mi labor principal es la gestión de la obra”. Adicionalmente, indicó: “He estado en España por unos seis años. En mi país comencé a los 25 años y ahora tengo 42. He dedicado casi media vida a la albañilería”.

Su ingreso al oficio se caracterizó por el apoyo familiar. Según relató: “Mi familia, específicamente uno de mis primos que trabajaba como albañil, me recomendó y me llevó a trabajar”.

Incluso admitió que sus inicios no fueron fáciles: “Al principio no tenía un adecuado conocimiento para colocar un ladrillo, pero posteriormente mi primo me enseñó aquí la técnica adecuada”.

Albino, albañil boliviano en España: “Trabajando en la construcción gano unos 1400 euros al mes, en mi país serían 400 euros” @AdrianG. Martín

¿Por qué es bueno trabajar en España?

La respuesta de Albino trasciende la simple cuestión del salario. Según su explicación, también existen diferencias importantes en los materiales y sistemas de trabajo.

“Las diferencias son los materiales, aquí son mejores”, afirmó. Luego detalló: “En Bolivia solo hay una clase de yeso y aquí hay muchos tipos”, añadió: “Con el cemento es igual. Tampoco tenemos morteros”.

Su experiencia ilustra cómo el avance de la industria de la construcción española proporciona herramientas y materiales más especializados que los que se encuentran en otros mercados.

Escasez de albañiles en España: por qué se dispara la demanda

Los datos revelan un notable envejecimiento del sector. Hace dos décadas, los menores de 30 años representaban cerca del 20% de los albañiles; actualmente, dicha cifra ha descendido por debajo del 5%. A su vez, aproximadamente uno de cada cuatro trabajadores en la industria es inmigrante.

La demanda también sigue en constante crecimiento. Según información de la plataforma especializada Jobted, la construcción cerró 2025 con más de 1,5 millones de ocupados y sigue requiriendo mano de obra cualificada. Los salarios fluctúan según la experiencia, desde aproximadamente 13.780 euros brutos anuales en los niveles más bajos hasta más de 36.000 euros en perfiles altamente especializados.