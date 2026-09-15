Barrer la casa puede parecer una tarea sencilla, pero hay suciedad que suele resistirse: pelos, pelusas y pequeñas partículas de polvo que quedan atrapadas entre las cerdas o vuelven a dispersarse por el piso. Para resolver este problema, existe un efectivo truco casero que comenzó a ganar popularidad: poner papel film en la escoba antes de barrer.

La técnica requiere apenas unos segundos de preparación y utiliza un elemento que suele estar presente en cualquier cocina. El objetivo es modificar el contacto de la escoba con el piso para facilitar la recolección de los residuos más livianos.

Para qué sirve poner papel film en la escoba

El papel film funciona como una cobertura temporal de las cerdas y puede ayudar a que pelos, pelusas y polvo fino queden adheridos a la superficie en lugar de enredarse entre las fibras de la escoba.

La fricción del plástico también puede generar electricidad estática, que favorece la atracción de determinados residuos livianos.

Imagen ilustrativa Ilustración IA Gemini | El Cronista Audiencias

Por eso, el truco resulta especialmente práctico en lugares donde suele acumularse pelo de mascotas o cabello, como dormitorios, pasillos, debajo de los muebles y otros sectores de la casa.

No se trata de reemplazar una aspiradora ni una limpieza profunda, sino de utilizar un recurso puntual para facilitar el barrido cotidiano.

Cómo poner papel film en la escoba para recoger pelos y pelusas

El procedimiento es muy simple:

Limpiá las cerdas de la escoba antes de comenzar.

Cortá un tramo de papel film de aproximadamente 40 a 50 centímetros.

Envolvé la parte inferior de la escoba, cubriendo las cerdas.

Ajustá el film para que no se desprenda durante el barrido, pero sin cubrirlo en exceso.

Pasá la escoba suavemente por el piso, especialmente en las zonas donde haya pelos y pelusas.

Cuando el plástico acumule suciedad, retiralo y desechalo.

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El método funciona mejor como recurso ocasional y sobre superficies lisas. En pisos muy rugosos o con suciedad húmeda, el film puede romperse y perder efectividad.

Por qué recomiendan este truco de limpieza

Una de las principales ventajas es que la suciedad queda más concentrada y resulta más fácil de retirar al finalizar el barrido. Además, el papel film evita que buena parte de los pelos termine enredada directamente en las cerdas.

Para hogares con mascotas puede ser especialmente útil como complemento de la limpieza diaria. Sin embargo, no reemplaza la aspiradora, la mopa ni el lavado del piso cuando se necesita una limpieza más profunda.