La repostería saludable gana terreno entre quienes entrenan y cuidan su alimentación. En ese contexto, la torta de chocolate con almendras sin harina se posiciona como una opción ideal para sumar proteínas, controlar el apetito y disfrutar de un sabor intenso sin culpa.

Este bizcocho húmedo y nutritivo se prepara con ingredientes naturales, sin harinas refinadas ni azúcares añadidos.

Su base de plátano, harina de almendra y proteína en polvo lo convierte en un aliado perfecto para quienes siguen dietas fitness o buscan mejorar su composición corporal.

Te puede interesar

El pastel a base de yogurt y probióticos que está lleno de proteínas y genera colágeno: esta es la receta fácil y rápida

Te puede interesar

Adiós al colesterol alto después de los 40: cómo preparar el pastel de zanahoria rico en proteína que sacia y cuida el corazón

El motivo por el qué tenés que hacer esta receta

A diferencia de los postres tradicionales, esta receta aporta grasas saludables, fibra y proteína de alta calidad. Es apta para consumir como desayuno, merienda o snack postentrenamiento. Además, se puede acompañar con café, leche vegetal o yogur natural para lograr una comida equilibrada.

Ingredientes clave:

  • 3 plátanos maduros
  • 1 taza de almendras molidas
  • ½ taza de proteína en polvo sabor chocolate
  • ¼ taza de cacao sin azúcar
  • ½ taza de yogur griego natural
  • 2 huevos + 2 claras
  • ¼ taza de leche vegetal o descremada
  • 2 a 3 cucharadas de endulzante sin calorías
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla

Te puede interesar

El exquisito bizcochuelo que es ideal para tener desayunos saludables: se prepara con avena y es rico en proteínas y fibra

Te puede interesar

El postre de chocolate para quienes quieren bajar de peso: receta hecha por expertos

El paso a paso para preparar esta torta proteica

  1. Precalentar el horno a 180°C.
  2. Engrasar un molde o cubrirlo con papel encerado.
  3. Mezclar los ingredientes secos en un bowl: almendras, proteína, cacao, endulzante, polvo para hornear y sal.
  4. Batir los ingredientes húmedos en otro recipiente: huevos, claras, yogur, leche y vainilla.
  5. Unir ambas mezclas hasta lograr una masa uniforme.
  6. Verter en el molde y hornear durante 30 a 35 minutos.
  7. Dejar enfriar antes de desmoldar para evitar que se rompa.

Esta receta rinde entre ocho y diez porciones pequeñas. Cada rebanada ofrece un buen aporte de energía, sin picos de glucosa, lo que la hace ideal para mantener la saciedad por más tiempo.