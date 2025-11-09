La repostería saludable gana terreno entre quienes entrenan y cuidan su alimentación. En ese contexto, la torta de chocolate con almendras sin harina se posiciona como una opción ideal para sumar proteínas, controlar el apetito y disfrutar de un sabor intenso sin culpa.
Este bizcocho húmedo y nutritivo se prepara con ingredientes naturales, sin harinas refinadas ni azúcares añadidos.
Su base de plátano, harina de almendra y proteína en polvo lo convierte en un aliado perfecto para quienes siguen dietas fitness o buscan mejorar su composición corporal.
El motivo por el qué tenés que hacer esta receta
A diferencia de los postres tradicionales, esta receta aporta grasas saludables, fibra y proteína de alta calidad. Es apta para consumir como desayuno, merienda o snack postentrenamiento. Además, se puede acompañar con café, leche vegetal o yogur natural para lograr una comida equilibrada.
Ingredientes clave:
- 3 plátanos maduros
- 1 taza de almendras molidas
- ½ taza de proteína en polvo sabor chocolate
- ¼ taza de cacao sin azúcar
- ½ taza de yogur griego natural
- 2 huevos + 2 claras
- ¼ taza de leche vegetal o descremada
- 2 a 3 cucharadas de endulzante sin calorías
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
El paso a paso para preparar esta torta proteica
- Precalentar el horno a 180°C.
- Engrasar un molde o cubrirlo con papel encerado.
- Mezclar los ingredientes secos en un bowl: almendras, proteína, cacao, endulzante, polvo para hornear y sal.
- Batir los ingredientes húmedos en otro recipiente: huevos, claras, yogur, leche y vainilla.
- Unir ambas mezclas hasta lograr una masa uniforme.
- Verter en el molde y hornear durante 30 a 35 minutos.
- Dejar enfriar antes de desmoldar para evitar que se rompa.
Esta receta rinde entre ocho y diez porciones pequeñas. Cada rebanada ofrece un buen aporte de energía, sin picos de glucosa, lo que la hace ideal para mantener la saciedad por más tiempo.