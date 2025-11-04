En esta noticia
El mundo de las recetas saludables es cada vez más amplio y son muchas las preparaciones que apuntan a una alimentación más natural.
Entre las opciones preferidas para acompañar el mate, las tortas fritas ocupan un lugar destacado. Sin embargo, su versión tradicional, con harina, grasa, azúcar y fritura, suele ser poco saludable.
La buena noticia es que existe una receta de tortas fritas sin grasa ni aceite, ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar sabor. El resultado es delicioso y perfecto para disfrutar en el desayuno o la merienda.
Ingredientes para preparar tortas fritas saludables
Esta receta rinde entre 8 y 10 tortas fritas de tamaño mediano. No lleva grasa ni aceite y está lista en unos 30 minutos. Tan solo se necesitan:
- 2 tazas de harina 000
- 1 cucharadita colmada de polvo de hornear
- 1/2 cucharadita de sal
- 3/4 taza de agua tibia
- 1/2 cucharadita de azúcar (opcional, para la masa)
- Azúcar extra para espolvorear (opcional)
Paso a paso: cómo hacer tortas fritas sin grasa ni aceite
Para hacer las tortas saludables tendrán que seguirse los siguientes pasos:
- Mezclar la harina, el polvo de hornear, la sal y el azúcar (opcional) en un bol grande.
- Agregar el agua tibia poco a poco, mezclar con cuchara de madera o con la mano hasta formar una masa blanda y apenas pegajosa.
- Amasar sobre una superficie limpia por 3 a 5 minutos hasta obtener una masa lisa y suave.
- Dejar descansar la masa tapada por 10 minutos para facilitar el manejo.
- Dividir la masa en 8 a 10 porciones iguales. Formar bollitos y estirar cada uno con palo de amasar para darles forma redonda. Hacer un pequeño corte en el centro para evitar que se inflen demasiado.
- Calentar una sartén antiadherente a fuego medio-bajo (sin aceite o untar apenas con papel húmedo en aceite para evitar que se peguen, si preferir).
- Cocinar varias tortas a la vez, dar vuelta al comenzar a inflarse y dorar la base. Para horno, ubicar las tortas en placa apenas enharinada y cocinar a 200°C por 10 minutos o hasta dorar.
- Espolvorear con azúcar (opcional) y servir bien calientes.
¿Fritas o al horno? Cuál es la mejor opción
Aunque las tortas fritas tradicionales se cocinan en aceite caliente, cada vez más personas optan por versiones al horno que conservan el sabor, pero reducen significativamente el contenido graso. Esta alternativa no solo es más saludable, sino que también permite disfrutar de una textura crocante sin recurrir a la fritura.