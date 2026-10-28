El té y el café son dos de las bebidas más consumidas en el mundo y forman parte de la rutina diaria de millones de personas. Se toman durante el desayuno, la merienda o después de las comidas, pero el momento elegido puede influir en la manera en que el organismo aprovecha determinados nutrientes.

Distintas investigaciones publicadas en revistas científicas analizaron cómo estas bebidas afectan la absorción del hierro, un mineral esencial para la formación de hemoglobina y el transporte de oxígeno en la sangre. Los resultados muestran que el té y el café pueden reducir la cantidad de hierro que el cuerpo absorbe de los alimentos, aunque el efecto depende de las condiciones de consumo.

Cómo afecta el té a la absorción del hierro

Un estudio publicado en diciembre de 2017 en The American Journal of Clinical Nutrition evaluó si dejar pasar un tiempo entre una comida y el consumo de té podía disminuir su efecto sobre la absorción del hierro. La investigación se realizó con 12 mujeres sanas, con niveles adecuados de hierro y sin anemia.

Los investigadores compararon la absorción de hierro no hemo cuando las participantes tomaban agua, bebían té junto con la comida o esperaban una hora después de comer para consumir la infusión. Este tipo de hierro se encuentra principalmente en alimentos de origen vegetal, como las legumbres y las verduras, además de productos fortificados.

Cómo afecta el té a la absorción del hierro. Freepik.

Los resultados mostraron que la absorción fraccional de hierro fue del 5,7% cuando las participantes tomaron agua. En cambio, cuando consumieron té al mismo tiempo que la comida, el porcentaje descendió al 3,6%, lo que evidenció una reducción en el aprovechamiento del mineral.

Sin embargo, cuando las mujeres esperaron una hora después de comer para tomar té, la absorción volvió al 5,7%. Los autores concluyeron que ese intervalo podía atenuar el efecto inhibidor de la bebida en las condiciones evaluadas, aunque el estudio fue pequeño y se realizó en una población específica.

Qué efecto tiene el café sobre la absorción del hierro

Una investigación publicada en 2023 en la revista American Journal of Hematology analizó cómo influye el café en la absorción del hierro. El estudio se realizó con 34 mujeres con reservas bajas del mineral y evaluó la respuesta del organismo ante un suplemento de hierro de 100 miligramos, consumido en distintas condiciones.

Qué efecto tiene el café sobre la absorción del hierro. Andrea Rankovic

Los resultados mostraron que el café redujo un 54% la absorción del suplemento en comparación con la ingesta acompañada únicamente de agua. Cuando el hierro se tomó junto con el desayuno y café, la reducción llegó al 66%, incluso cuando la comida incluía jugo de naranja, una fuente de vitamina C que favorece la absorción del mineral.

Aunque este trabajo se centró en suplementos y no en el hierro presente en los alimentos, sus resultados pueden complementarse con una investigación anterior que examinó directamente la absorción del hierro de una comida.

El estudio, publicado en 1983 en The American Journal of Clinical Nutrition, encontró que una taza de café redujo un 39% la absorción del hierro de una comida con hamburguesa. En las mismas condiciones, el té produjo una disminución del 64%.

En conjunto, ambos estudios indican que el café puede dificultar la absorción del hierro, tanto cuando se consume en determinadas condiciones junto con una comida como cuando acompaña a un suplemento.

Por eso, quienes tienen niveles bajos de hierro o reciben suplementos para tratar una deficiencia pueden consultar con un profesional de la salud sobre cuándo tomar café en relación con las comidas o el tratamiento. El momento adecuado puede depender de la situación individual y de las indicaciones médicas.