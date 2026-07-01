Tomar té de orégano: para qué sirve, por qué lo recomiendan y en qué horario es ideal para consumirlo.

Una de las infusiones más utilizadas antiguamente como remedio casero fue el té de oregano y por sus posibles usos tradicionales, científicos exploraron varios de sus compuestos para saber para qué sirve.

Según el estudio llevado adelante por Natura Foundation, el orégano silvestre (Origanum vulgare) posee compuestos fenólicos (carvacrol y timol) que tiene efectos positivos.

Tomar té de orégano: por qué lo recomiendan

La clave para entender estos hallazgos es distinguir el tipo de evidencia. Buena parte de los efectos que se estudiaron se probaron en placas de laboratorio o en animales, no directamente en personas .

Con esa salvedad, los estudios científicos contemplan efectos posibles:

Acción antimicrobiana : inhibiría bacterias como E. coli y Staphylococcus aureus.

Efecto antifúngico : actuaría contra hongos como la Candida albicans.

Propiedades antiinflamatorias : el carvacrol interactuaría con la enzima COX-2.

Poder antioxidante : los flavonoides ayudarían a neutralizar radicales libres.

Posible efecto antiparasitario y digestivo: se lo vincula con la salud intestinal.

Es importante remarcar que ningún organismo de salud lo reconoce como tratamiento médico. Se lo describe como un complemento de hábitos saludables, nunca como sustituto de un tratamiento indicado por un profesional.

En qué horario conviene tomarlo y cuántas tazas por día

La recomendación más repetida entre especialistas en bienestar es tomarlo dos veces al día: una taza en ayunas, apenas despierto, y otra por la noche, antes de dormir.

Ese esquema busca aprovechar el efecto digestivo por la mañana y el efecto relajante antes del descanso.

En cuanto a la cantidad, el consenso general marca no superar las dos o tres tazas diarias. Un consumo mayor puede generar molestias digestivas.

Es importante remarcar que ningún organismo de salud lo reconoce como tratamiento médico. Se lo describe como un complemento de hábitos saludables, nunca como sustituto de un tratamiento indicado por un profesional. AlexandraFlorian

Algunas recomendaciones a tener en cuenta:

Personas embarazadas o en lactancia deberían evitarlo o consultar antes a un médico.

Quienes toman anticoagulantes o medicación para la glucosa deben tener precaución, porque el orégano puede interferir con esos tratamientos.

Ante cualquier enfermedad crónica, la consulta médica previa es clave.

Para prepararlo, alcanza con dos cucharadas de orégano seco en agua hirviendo, dejar reposar cinco minutos y colar antes de tomar.

En conclusión, el té de orégano acumula usos tradicionales y evidencia preliminar interesante, pero todavía falta investigación en humanos para confirmar buena parte de sus beneficios.