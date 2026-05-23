“No es solo una bebida… Es tu momento del día”, compartió el ISSSTE en una publicación dedicada al bienestar emocional. En medio de jornadas aceleradas, pendientes y estrés constante, el instituto recordó que hacer una pausa para tomar té puede ayudar a “bajar las revoluciones, aclarar la mente y regalar unos minutos solo para ti”.

La recomendación coincide con investigaciones científicas sobre el té y sus componentes naturales. De acuerdo con información de los National Institutes of Health, NIH, siglas en inglés, todos los tipos de té derivados de la planta Camellia sinensis contienen polifenoles y catequinas, sustancias asociadas con efectos antioxidantes y antiinflamatorios que podrían beneficiar al organismo frente al estrés oxidativo.

Tomar té todas las mañanas.

“Desde el primer sorbo todo cambia, respiras más lento, piensas más claro y te sientes mejor”, señaló el ISSSTE al recomendar integrar esta bebida en la rutina diaria.

Aunque no se trata de una solución mágica, distintos estudios científicos sugieren que convertir el momento del té en una pausa consciente puede contribuir a la relajación y al bienestar general sin necesidad de gastar dinero.

Beneficios del té para la salud cardiovascular

El consumo moderado de té verde y té negro ha sido estudiado por sus posibles efectos positivos sobre algunos factores de riesgo cardiovascular. Investigaciones citadas por los NIH sugieren que ciertos compuestos del té podrían ayudar a mejorar parámetros como la presión arterial y el colesterol, aunque los especialistas aclaran que aún faltan estudios de largo plazo para confirmar todos sus efectos.

Gran parte de estos beneficios se relacionan con los polifenoles, especialmente el galato de epigalocatequina (EGCG), un antioxidante presente en altas concentraciones en el té verde. Diversos estudios también han observado propiedades antiinflamatorias y una posible disminución de la agregación plaquetaria, factores importantes para la salud del corazón.

Tomar té

Beneficios comprobados del té

Contiene antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo

Puede contribuir a una mejor relajación mental

Algunos estudios sugieren efectos positivos sobre la presión arterial

Se asocia con mejoras en ciertos niveles de colesterol

Ayuda a crear hábitos de pausa y descanso durante el día

Puede aportar hidratación con pocas calorías si se consume sin azúcar

Sus compuestos bioactivos tienen efectos antiinflamatorios estudiados en laboratorio

Mitos y verdades sobre el té

Aunque el té suele promocionarse como una bebida “milagrosa”, la evidencia científica todavía es limitada en algunos aspectos. Por ejemplo, los NIH señalan que no se ha demostrado de manera concluyente que el té verde sea eficaz para perder peso por sí solo. También recuerdan que los resultados sobre prevención de cáncer en humanos siguen siendo inconsistentes.

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Mitos y realidades del té

Mito: el té cura enfermedades.

Verdad : puede formar parte de hábitos saludables, pero no sustituye tratamientos médicos.

Mito: mientras más té se tome, mejor.

Verdad: especialistas recomiendan moderación; el ISSSTE sugiere entre 2 y 4 tazas al día.

Mito: todos los tés son iguales.

Verdad: el verde, negro, blanco y oolong tienen composiciones distintas.

Mito: el té elimina automáticamente el estrés.

Verdad: la pausa consciente y el ritual de descanso también influyen en el bienestar emocional.

También, expertos recomiendan evitar consumir té demasiado caliente y moderar el consumo de variedades con cafeína antes de dormir, especialmente en personas sensibles al insomnio o la ansiedad.

Té y control de peso: lo que realmente se sabe

El té verde suele relacionarse con dietas y estrategias para adelgazar, principalmente por su contenido de catequinas y cafeína. Sin embargo, la evidencia científica disponible hasta ahora indica que sus efectos sobre la pérdida de peso son modestos y no reemplazan una alimentación equilibrada ni la actividad física.

Aun así, el té puede convertirse en un aliado indirecto para quienes buscan controlar su peso . Consumirlo sin azúcar puede ayudar a sustituir bebidas altas en calorías, mientras que el ritual de hacer una pausa también puede disminuir el consumo impulsivo de snacks o alimentos ultraprocesados relacionados con el estrés emocional.

¿Cómo tomarlo: con o sin azúcar? ¿con edulcorantes?

El ISSSTE recomienda preferir el té sin azúcar añadida para aprovechar mejor sus propiedades y evitar calorías innecesarias. Agregar grandes cantidades de azúcar puede contrarrestar parte de los beneficios asociados con esta bebida.

Tipos de tés ISSSTE

En caso de necesitar un sabor más dulce, algunos especialistas sugieren utilizar edulcorantes con moderación. También existen alternativas naturales como canela, limón o hierbas aromáticas que permiten mejorar el sabor sin aumentar significativamente el contenido calórico.