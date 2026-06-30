Tomar té de cúrcuma: por qué lo recomiendan y cuál es el beneficio clave que le aporta al organismo Fuente: Shutterstock

Las infusiones naturales ganan cada vez más protagonismo entre quienes buscan incorporar hábitos saludables a su rutina. Entre todas ellas, hay una que los especialistas destacan por sus propiedades y que recomiendan especialmente consumir por la noche: el té de cúrcuma.

Además de ser una bebida reconfortante, distintos estudios científicos señalan que esta infusión puede convertirse en una aliada del organismo gracias a su elevado contenido de compuestos antioxidantes y antiinflamatorios .

Especialistas de la Universidad de Harvard sostienen que las infusiones pueden formar parte de un estilo de vida saludable, siempre que se complementen con una alimentación equilibrada y actividad física.

¿Por qué recomiendan tomar té de cúrcuma?

La cúrcuma es una planta de la misma familia que el jengibre cuya parte más utilizada es el rizoma, tanto en la cocina como en la medicina tradicional oriental.

Tomar té de cúrcuma: por qué lo recomiendan y cuál es el beneficio clave que le aporta al organismo Fuente: Shutterstock

Su principal componente activo es la curcumina, una sustancia que despertó el interés de la comunidad científica por sus potenciales efectos beneficiosos sobre la salud.

Según explica el Harvard Men’s Health Watch, las bebidas ricas en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios pueden contribuir al bienestar general y formar parte de hábitos que ayuden a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes.

El beneficio clave del té de cúrcuma: su poder antioxidante

Uno de los beneficios más importantes del té de cúrcuma es su capacidad para combatir el estrés oxidativo.

De acuerdo con una investigación publicada en la revista científica Foods, la curcumina mostró potencial para mejorar los marcadores del estrés oxidativo gracias a su acción antioxidante.

Tomar té de cúrcuma: por qué lo recomiendan y cuál es el beneficio clave que le aporta al organismo Fuente: Shutterstock

Esto significa que ayuda a neutralizar los radicales libres, moléculas que favorecen el envejecimiento celular y que están relacionadas con el desarrollo de diversas enfermedades crónicas.

Precisamente por este motivo, los especialistas consideran que incorporar cúrcuma a la alimentación puede ser una forma sencilla de aportar antioxidantes naturales al organismo .

Otros beneficios de la cúrcuma para el organismo

Además de su acción antioxidante, la cúrcuma continúa siendo objeto de numerosas investigaciones por sus posibles efectos sobre distintos sistemas del cuerpo.

Uno de los estudios más citados fue publicado en el World Journal of Gastroenterology, donde se indica que la curcumina podría actuar como un tónico estomacal natural, favoreciendo los procesos digestivos y ayudando a aliviar molestias como la acidez, la gastritis y las úlceras.

Por otra parte, los especialistas destacan que la cúrcuma aporta numerosos nutrientes, entre ellos:

Fibra.

Proteínas.

Vitaminas C, E y K.

Niacina.

Calcio.

Magnesio.

Hierro.

Potasio.

Zinc.

Cobre.

Gracias a esta composición, cada vez es más habitual encontrarla tanto en recetas saludables como en infusiones y suplementos nutricionales.

Cómo preparar té de cúrcuma en casa

Preparar esta bebida es muy sencillo y solo requiere unos pocos ingredientes.

Ingredientes

1 cucharada de cúrcuma en polvo.

4 tazas de agua.

1 cucharada de jugo de limón o jengibre rallado.

Miel a gusto (opcional).

Paso a paso

Llevar el agua a hervor. Agregar la cúrcuma y mezclar bien. Cocinar a fuego bajo durante unos 15 minutos. Retirar del fuego y colar la preparación. Incorporar miel, jugo de limón o jengibre si se desea potenciar el sabor. Servir caliente.

¿Conviene tomar té de cúrcuma todos los días?

Si bien la cúrcuma presenta compuestos con potenciales beneficios para la salud respaldados por investigaciones científicas, los especialistas recuerdan que ninguna infusión reemplaza los tratamientos médicos ni una alimentación equilibrada.

Consumido con moderación y dentro de un estilo de vida saludable, el té de cúrcuma puede convertirse en una opción natural para aprovechar las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de una de las especias más estudiadas por la ciencia en los últimos años.