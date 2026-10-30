Medicamentos gratis de PAMI: cuál es el nuevo ingreso máximo para acceder al beneficio a partir de noviembre.

Los jubilados afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) pueden acceder hasta seis medicamentos gratuitos por mes gracia al programa de subsidio social.

La obra social detalla en su página oficial que los adultos mayores deben cumplir una serie de requisitos para poder acceder.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los medicamentos gratis de PAMI?

Respecto a los ingresos, PAMI establece que para poder acceder al beneficio del “Subsidio Social” se debe percibir ingresos que no superen 1,5 jubilaciones mínimas. Con el último incremento, el haber básico quedó en $ 444.158,46, por lo que el tope de ingresos es de $ 666.237,69.

Sin embargo, en hogares donde el afiliado o un miembro del grupo conviviente sea titular del Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán tener ingresos de hasta 3 jubilaciones mínimas, es decir $ 1.332.475,38.

En esta línea, también deberán cumplir las siguientes condiciones:

No estar afiliado a una prepaga.

No tener más de un inmueble.

No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo.

No tener un vehículo de menos de 10 años, salvo en hogares con CUD.

No ser titular de activos societarios que muestren capacidad económica plena.

Medicamentos gratis de PAMI: cuál es el nuevo ingreso máximo para acceder al beneficio a partir de noviembre. Fuente: Shutterstock FOTO Eak

La excepción para los jubilados que cobran más los topes de ingresos y tengan prepaga

En caso el beneficiario esté afiliado a una prepaga y sus ingresos sean superiores a los umbrales establecidos, pero el costo de los medicamentos sea igual o mayor al 15% de su ingreso previsional mensual, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de reconsideración.

En estos casos, PAMI solicitará:

Informe social (Disposición 7339/GPSyC/13).

Escala de vulnerabilidad Socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05).

Revalidación médica.

Los Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a estos requisitos, pero igualmente deben realizar el trámite de solicitud del subsidio por razones sociales.

Medicamentos gratis de PAMI: cuál es el nuevo ingreso máximo para acceder al beneficio a partir de noviembre.

Cómo cambia el trámite según la cantidad de medicamentos a pedir

PAMI detalla distintas formas pedir los medicamentos según la cantidad. En los casos de pedir hasta 4 medicamentos, el trámite se realiza en la propia página de este enlace.

En caso pedir hasta 6 medicamentos, la aprobación dependerá de la evaluación de la Unidad de Gestión Local (UGL). Para más información, acceder al siguiente enlace.

Quienes necesiten más de 6 medicamentos dependerán de la evaluación del Nivel Central, informaicóm detallada en este enlace.

Medicamentos gratis de PAMI: cuál es el nuevo ingreso máximo para acceder al beneficio a partir de noviembre.

Cómo solicitar los medicamentos gratis de PAMI

El trámite puede ser realizado por la persona afiliada, el apoderado o algún familiar. Se necesitarán los siguientes documentos:

DNI y credencial de afiliación.

Receta electrónica de un médico del Sistema PAMI, con el diagnóstico detallado o con código CIE-10.

Informes de estudios que avalen el diagnóstico, en original y copia.

Formulario de solicitud de cobertura por razón social para más de 4 medicamentos, con firma y sello del médico tratante.

La gestión puede realizarse a través de la página web de PAMI o cualquier agencia PAMI de Argentina. Una vez autorizado, podrá retirarse la medicación de la farmacia con la receta.

El paso a paso para pedir los medicamentos gratis de PAMI por internet

El trámite puede ser realizado desde casa siguiendo una serie de pasos: