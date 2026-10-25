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El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) garantiza la cobertura del 100% de los medicamentos destinados al tratamiento de la diabetes y de determinados insumos necesarios para el control de la enfermedad.

Para acceder a estas prestaciones, los afiliados deben cumplir con los requisitos médicos y administrativos establecidos por el organismo.

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La cobertura está contemplada en el programa oficial de medicamentos de PAMI y se complementa con las normas nacionales que regulan la provisión de tratamientos para personas con diabetes.

Qué medicamentos e insumos cubre PAMI al 100%

Según la información publicada en el sitio oficial de PAMI, los tratamientos para la diabetes cuentan con cobertura del 100%. El organismo también contempla la entrega de insumos para el control de la glucosa y la aplicación de insulina.

Entre los elementos incluidos se encuentran:

  • Medicamentos para tratar la diabetes: los incluidos en la cobertura específica del programa.
  • Tiras reactivas: para medir los niveles de glucosa en sangre.
  • Lancetas y agujas descartables: para realizar controles de glucemia.
  • Jeringas descartables: para la aplicación de insulina.
  • Lapiceras para insulina: destinadas a administrar el medicamento.

La cantidad de insumos que recibe cada afiliado depende de sus necesidades y de las indicaciones médicas correspondientes. Para solicitar cantidades superiores a las previstas, PAMI contempla la presentación de documentación adicional.

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diabetes.Fuente: ShutterstockShutterstock

Qué requisitos hay que cumplir para acceder a la cobertura

Para recibir los insumos, la persona afiliada debe estar registrada en el Padrón de Personas con Diabetes de PAMI. El alta se gestiona a través del médico de cabecera, quien debe incorporar la documentación clínica requerida.

Para realizar el trámite se necesita:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI).
  • Credencial de afiliación a PAMI.
  • Receta electrónica.
  • Estudios de laboratorio que incluyan los valores de glucemia y hemoglobina glicosilada (HbA1c), firmados por un profesional bioquímico.

La información médica debe actualizarse anualmente para mantener vigente el empadronamiento y continuar accediendo a los insumos. El médico de cabecera es quien debe gestionar la actualización de los estudios correspondientes.

Cómo solicitar los medicamentos y los insumos gratuitos

Para acceder a los medicamentos, el afiliado debe solicitar a su médico de cabecera que emita la receta electrónica correspondiente. Luego, puede retirar los productos en la farmacia con su DNI y credencial de PAMI.

En el caso de los insumos para el control de la diabetes, es necesario completar el empadronamiento y contar con la receta electrónica correspondiente.

El trámite puede realizarse desde la página web oficial de PAMI, con asistencia del médico de cabecera o en una agencia del organismo.

Si el afiliado necesita una cantidad de insumos superior a la establecida, deberá presentar el formulario de vía de excepción general y la documentación solicitada.