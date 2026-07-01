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Es muy habitual tirar el café a la basura una vez que se termina de usar. Sin embargo, se pierde de vista que no se está aprovechando su potencial: su composición permite neutralizar olores y aportar beneficios a las tuberías.
El café usado va ganando cada vez más popularidad entre quienes optan por rutinas de limpieza más simples y naturales, sin la necesidad de comprar ni usar productos químicos e industriales.
Tirar café usado en el inodoro: ¿Para qué sirve?
Usar café para la limpieza del baño tiene sentido por sus propiedades naturales para absorber y neutralizar olores. Además, también reduce la percepción de humedad en espacios cerrados y aporta un aroma suave que mejora el ambiente.
Es útil, más que nada, para complementar la limpieza habitual del baño, especialmente si se trata de baños con poca o nada de ventilación.
En cuanto a su uso para las cañerías, su textura ayuda a arrastrar residuos livianos en el desagüe y puede contribuir a evitar acumulaciones superficiales.
Funciona muy bien como complemento a enjuagues con agua pero no reemplaza limpiezas profundas ni mantenimiento técnico.
Tirar café usado en el inodoro: ¿Cómo hacerlo?
El procedimiento es sencillo:
- Preparar café como de costumbre y reservar los posos o café usado.
- Dejar que se enfríen y escurrí el exceso de agua.
- Colocar una o dos cucharadas de los posos dentro del inodoro.
- Distribuirlos por el interior de la taza si lo deseas.
- Dejar actuar durante varias horas o, si el baño no va a utilizarse, durante toda la noche.
- Finalmente, tirar de la cadena para eliminar los restos