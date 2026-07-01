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Es muy habitual tirar el café a la basura una vez que se termina de usar. Sin embargo, se pierde de vista que no se está aprovechando su potencial: su composición permite neutralizar olores y aportar beneficios a las tuberías.

El café usado va ganando cada vez más popularidad entre quienes optan por rutinas de limpieza más simples y naturales, sin la necesidad de comprar ni usar productos químicos e industriales.

Café usado: una alternativa práctica para mejorar la higiene del baño en casa. (foto: archivo).
Café usado: una alternativa práctica para mejorar la higiene del baño en casa. (foto: archivo).

Tirar café usado en el inodoro: ¿Para qué sirve?

Usar café para la limpieza del baño tiene sentido por sus propiedades naturales para absorber y neutralizar olores. Además, también reduce la percepción de humedad en espacios cerrados y aporta un aroma suave que mejora el ambiente.

Es útil, más que nada, para complementar la limpieza habitual del baño, especialmente si se trata de baños con poca o nada de ventilación.

En cuanto a su uso para las cañerías, su textura ayuda a arrastrar residuos livianos en el desagüe y puede contribuir a evitar acumulaciones superficiales.

Funciona muy bien como complemento a enjuagues con agua pero no reemplaza limpiezas profundas ni mantenimiento técnico.

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Tirar café usado en el inodoro: ¿Cómo hacerlo?

El procedimiento es sencillo:

  1. Preparar café como de costumbre y reservar los posos o café usado.
  2. Dejar que se enfríen y escurrí el exceso de agua.
  3. Colocar una o dos cucharadas de los posos dentro del inodoro.
  4. Distribuirlos por el interior de la taza si lo deseas.
  5. Dejar actuar durante varias horas o, si el baño no va a utilizarse, durante toda la noche.
  6. Finalmente, tirar de la cadena para eliminar los restos