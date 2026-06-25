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Mezclar bicarbonato de sodio con cáscaras de naranja es un truco económico, versátil y sencillo de poner en práctica, ideal para los amantes de perfumar los espacios de su hogar de manera casera.
Por un lado, el bicarbonato es conocido por sus propiedades desodorizantes y neutralizadoras, mientras que, por el otro, las cáscaras de naranja contienen compuestos naturales capaces de brindar un aroma fresco para perfumar cualquier ambiente.
Mezclar bicarbonato de sodio con cáscaras de naranja: por qué lo recomiendan
Uno de los principales motivos es que ambos ingredientes contribuyen a eliminar de manera casera olores no deseados de forma rápida y sencilla.
El bicarbonato absorbe y reduce los malos olores persistentes, mientras que las cáscaras de naranja funcionan como complemento para añadir un aroma agradable a este desodorante natural.
Para qué se usa la mezcla casera con bicarbonato de sodio y cáscaras de naranja
Algunos de sus usos más destacados son
- Desodorizar espacios cerrados
- Reducir olores cerca de botes de basura
- Refrescar armarios, cajones y zapateros
- Neutralizar olores en cocinas y baños
Cómo preparar esta mezcla en casa para desodorizar ambientes
Para poder poner en práctica este truco es necesario
- Reunir cáscaras de naranja limpias
- Dejarlas secar o triturarlas para potenciar el aroma
- Mezclarlas con bicarbonato de sodio (la cantidad dependerá de cuantos desodorantes se quieran crear)
- Colocar la preparación en recipientes abiertos
Es fundamental siempre utilizar guantes y elementos de seguridad para preparar cualquier mezcla casera, así como mantenerla lejos del rostro.