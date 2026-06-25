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Mezclar bicarbonato de sodio con cáscaras de naranja es un truco económico, versátil y sencillo de poner en práctica, ideal para los amantes de perfumar los espacios de su hogar de manera casera.

Por un lado, el bicarbonato es conocido por sus propiedades desodorizantes y neutralizadoras, mientras que, por el otro, las cáscaras de naranja contienen compuestos naturales capaces de brindar un aroma fresco para perfumar cualquier ambiente.

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Mezclar bicarbonato de sodio con cáscaras de naranja: por qué lo recomiendan

Uno de los principales motivos es que ambos ingredientes contribuyen a eliminar de manera casera olores no deseados de forma rápida y sencilla.

El bicarbonato absorbe y reduce los malos olores persistentes, mientras que las cáscaras de naranja funcionan como complemento para añadir un aroma agradable a este desodorante natural.

El bicarbonato de sodio es un gran aliado para desodorizar ambientes.
El bicarbonato de sodio es un gran aliado para desodorizar ambientes.

Para qué se usa la mezcla casera con bicarbonato de sodio y cáscaras de naranja

Algunos de sus usos más destacados son

  • Desodorizar espacios cerrados
  • Reducir olores cerca de botes de basura
  • Refrescar armarios, cajones y zapateros
  • Neutralizar olores en cocinas y baños
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Cómo preparar esta mezcla en casa para desodorizar ambientes

Para poder poner en práctica este truco es necesario

  • Reunir cáscaras de naranja limpias
  • Dejarlas secar o triturarlas para potenciar el aroma
  • Mezclarlas con bicarbonato de sodio (la cantidad dependerá de cuantos desodorantes se quieran crear)
  • Colocar la preparación en recipientes abiertos

Es fundamental siempre utilizar guantes y elementos de seguridad para preparar cualquier mezcla casera, así como mantenerla lejos del rostro.