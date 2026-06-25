Mezclar bicarbonato de sodio con cáscaras de naranja es un truco económico, versátil y sencillo de poner en práctica, ideal para los amantes de perfumar los espacios de su hogar de manera casera.

Por un lado, el bicarbonato es conocido por sus propiedades desodorizantes y neutralizadoras, mientras que, por el otro, las cáscaras de naranja contienen compuestos naturales capaces de brindar un aroma fresco para perfumar cualquier ambiente.

Mezclar bicarbonato de sodio con cáscaras de naranja: por qué lo recomiendan

Uno de los principales motivos es que ambos ingredientes contribuyen a eliminar de manera casera olores no deseados de forma rápida y sencilla.

El bicarbonato absorbe y reduce los malos olores persistentes, mientras que las cáscaras de naranja funcionan como complemento para añadir un aroma agradable a este desodorante natural.

El bicarbonato de sodio es un gran aliado para desodorizar ambientes.

Para qué se usa la mezcla casera con bicarbonato de sodio y cáscaras de naranja

Algunos de sus usos más destacados son

Desodorizar espacios cerrados

Reducir olores cerca de botes de basura

Refrescar armarios, cajones y zapateros

Neutralizar olores en cocinas y baños

Cómo preparar esta mezcla en casa para desodorizar ambientes

Para poder poner en práctica este truco es necesario

Reunir cáscaras de naranja limpias

Dejarlas secar o triturarlas para potenciar el aroma

Mezclarlas con bicarbonato de sodio (la cantidad dependerá de cuantos desodorantes se quieran crear)

Colocar la preparación en recipientes abiertos