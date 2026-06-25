Cada vez más jardineros en Estados Unidos recurren a la pimienta de cayena para proteger sus plantas sin usar fertilizantes ni pesticidas. Este condimento común actúa como repelente natural y no letal: irrita los sentidos de ciertos animales y los obliga a buscar alimento en otra parte, sin envenenarlos ni matarlos.

Su eficacia depende de cómo y cuándo se aplique, y del tipo de plaga que se quiera ahuyentar. Funciona bien en muchos casos, pero tiene limitaciones concretas que conviene conocer antes de espolvorearla por todo el cantero.

¿Por qué funciona la pimienta de cayena en el jardín?

La clave está en la capsaicina, el mismo compuesto que le da a la cayena su sabor picante. Al contacto, genera una sensación de ardor que la mayoría de los mamíferos encuentra muy molesta , por lo que terminan evitando las plantas tratadas en lugar de comerlas.

Es más eficaz contra ciervos, conejos, ardillas y otros roedores que dañan los cultivos. En cambio, no sirve para espantar aves: no perciben la capsaicina y, por eso, el picante no las afecta. Conviene además no excederse en la cantidad, ya que el uso desmedido puede perjudicar a fauna benéfica y mascotas.

Es más eficaz contra ciervos, conejos, ardillas y otros roedores que dañan los cultivos.

¿Cómo se aplica la cayena para repeler plagas?

Existen varias formas de usarla en el jardín, según el nivel de protección que se busque. Antes de empezar, conviene aplicarla de manera preventiva, incluso antes de ver los primeros daños. Estas son las opciones más recomendadas:

Espolvorear el polvo alrededor de la base de las plantas

Distribuirlo por los bordes del cantero o del jardín

Preparar un spray diluido: 1 a 2 cucharadas de cayena por cada galón (unos 3,8 litros) de agua

El efecto no es permanente y se pierde con facilidad. Hay que reaplicar la cayena después de la lluvia, el riego o el rocío intenso, y renovarla cada pocos días durante la temporada de plagas. Sumar un surfactante ayuda a que se adhiera mejor a las hojas y prolonga su acción.