Combinar hojas de laurel con bicarbonato de sodio: para qué se utiliza y por qué millares lo usan en sus hogares.

Combinar hojas de laurel con bicarbonato de sodio es uno de esos trucos caseros que se destacan por su simplicidad y por requerir ingredientes que muchas personas ya tienen en casa. Mientras el bicarbonato ayuda a absorber los malos olores, el laurel aporta un aroma agradable gracias a sus aceites naturales, lo que favorece un ambiente más fresco en espacios cerrados como cajones, armarios o la heladera.

Además de utilizarse como un desodorizante natural, esta mezcla también puede emplearse para la limpieza ligera de distintas superficies del hogar, como mesadas, piletas o azulejos. Al no contener fragancias artificiales ni productos químicos agresivos, representa una alternativa práctica para quienes buscan mantener los ambientes limpios y con un aroma suave utilizando ingredientes de uso cotidiano.

Mezclar hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué miles lo aplican en sus hogares (foto: archivo).

Mezcla de laurel y bicarbonato de sodio: prepárala en minutos

El proceso descrito no excede cinco minutos en su ejecución. Es fundamental secar cinco hojas de laurel —un paso esencial para prevenir el desarrollo de moho en la preparación—, proceder a triturarlas o cortarlas finamente y posteriormente combinarlas con dos cucharaditas de bicarbonato. Esta mezcla debe ser almacenada en un recipiente hermético.

Combinar hojas de laurel con bicarbonato: para qué se utiliza y por qué millares lo emplean en sus hogares (foto: archivo).

Para impartir aromas en cajones o en la heladera, se recomienda colocar una cucharadita de la preparación dentro de un saquito de tela. En su función como limpiador, se puede espolvorear sobre la superficie deseada, frotar con un paño húmedo y enjuagar. Es importante señalar que no ocasiona daños en griferías ni en metales.

Para qué sirve y hasta dónde llega

En consideración a esto, el bicarbonato de sodio y los aceites esenciales del laurel son ingredientes comúnmente disponibles en el hogar. Su rápida preparación permite obtener resultados que, en términos de costo y sostenibilidad, superan numerosas alternativas comerciales.

Es importante señalar que, si bien su combinación presenta eficacia en la limpieza diaria, no debe considerarse como un sustituto de una desinfección profesional , especialmente en situaciones de suciedad persistente o humedad significativa. Su utilidad radica en la prevención cotidiana y no en la resolución de problemas que evidencian una situación más grave.

El bicarbonato actúa neutralizando los compuestos ácidos responsables de los olores desagradables, mientras que los aceites del laurel ofrecen propiedades antimicrobianas. Esta sinergia resulta idónea para el mantenimiento habitual en espacios cerrados y con escasa circulación de aire.