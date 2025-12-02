El ritual de la canela se convirtió en una de las prácticas espirituales más populares entre aquellos que buscan “abrir caminos” y atraer prosperidad.

Aunque no hay evidencia científica que respalde su efectividad, muchos afirman que el acto de declarar una intención puede tener un efecto motivacional, lo que impulsa decisiones más alineadas con los objetivos personales.

¿Cuándo se hace el ritual de la canela?

La práctica más extendida indica que el ritual debe realizarse el primer día del mes, especialmente durante la mañana. Esta fecha se interpreta como un punto de partida simbólico: un momento de renovación donde se siembran las intenciones que se desean ver manifestadas en las semanas siguientes.

¿Cómo hacer el ritual de la canela? paso a paso

En primer lugar, utilizá canela en polvo. Una cucharadita es suficiente. Algunas personas agregan también canela en rama para reforzar la intención, pero no es necesario.

Ubicación

El ritual se hace en la puerta de la casa, con el cuerpo mirando hacia el interior. Esto simboliza que la energía de abundancia ingresa al hogar.

Instrucciones

Colocá el polvo en la palma de la mano derecha. Antes de soplarla, es importante formular una intención clara . Puede ser económica, laboral, emocional o simplemente pedir bienestar general. Se puede decir en voz alta o en silencio.

Soplar la canela hacia adentro de la casa en tres soplidos, permitiendo que el polvo se disperse suavemente hacia el interior. Según la tradición, cada soplido representa una intención: abundancia económica, oportunidades y bienestar general.

Se recomienda dejar la canela sobre el piso por lo menos tres horas para que la energía “se asiente”. Después, puede barrerse o aspirarse con normalidad.

El valor espiritual de la canela

La canela es una de las especias más antiguas registradas en la historia de la humanidad. Originaria de Asia y apreciada desde tiempos remotos por su aroma cálido y su valor comercial, ocupó un lugar destacado en rituales de diversas civilizaciones.

Entre los atributos más frecuentes que se le asignaron a lo largo del tiempo se encuentran:

Símbolo de riqueza y prosperidad : su rareza y alto costo la convirtieron en un bien asociado con el comercio y el crecimiento económico.

Aroma energizante : se consideraba que su perfume favorecía la activación del ánimo y el movimiento interno.

Elemento protector: se utilizaba para bendecir hogares, templos o espacios de reunión comunitaria.

Estas cualidades con el tiempo se integraron a diferentes corrientes esotéricas que hoy la emplean como un recurso natural clave para las nuevas oportunidades.