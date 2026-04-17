A más de 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a América, un estudio científico descubrió que su tripulación no estaba compuesta por tres carabelas como afirman los libros de historia. Se trata de un mito que fue desmentido por, la Real Academia de Historia, el Gobierno de México y la revista National Geographic. El explorador proveniente de la Corona de Castilla llegó a la isla de Guanahaní y la bautizó como San Salvador un 12 de octubre de1492, lo que hoy en día son las actuales Bahamas. Desde ese momento, hubo polémica por su relación con los nativos y el relato se fue modificando con el paso de las generaciones. El relato del descubrimiento de América narra que las tres carabelas navegaron el océano Atlántico para descubrir el continente. La Niña, La Pinta y la Santa María fueron los primeros tres barcos en zarpar. Sin embargo, según un artículo publicado en National Geographic, la expedición solo fue compuesta por dos carabelas y una nao. La combinación fue estratégica y estaba diseñada para garantizar el éxito del viaje. Si bien buscaban una ruta hacia las Indias, terminaron en el llamado “Nuevo Mundo”. El error nace de una simplificación en textos escolares y narrativas populares, pero los documentos históricos como los diarios de Colón confirman esta distinción. La vida del explorador y sus cuatro viajes a América (entre 1492 y 1504) desataron una ola de mitos e hipótesis. Algunas de las más conocidas ponen en duda la nacionalidad de Colón, si fue el primer europeo en llegar a América y cuál era el verdadero objetivo de su viaje. Si bien se lo asocia con España, el explorador nación en Génova (Italia) alrededor de 1451. Sin embargo, existen debates, ya que algunos estudios genéticos recientes sugieren que podría haber sido judío sefardí de origen español (posiblemente de Valencia) y que fue convertido al catolicismo para huir de la inquisición. Otras fuentes como la Enciclopedia Britannica lo catalogan como explorador italiano, pero su verdadera identidad sigue siendo un enigma. No lo fue. El primero fue el vikingo Leif Erikson cuando llegó a Norteamérica (posiblemente Terranova) alrededor del año 1000 d.C, según sagas nórdicas. Sin embargo, su impacto fue mínimo a raíz de que no hubo colonizaciones futuras. Colón marcó un antes y un después por ser el catalizador de contacto entre Europa y América, iniciando la era de la globalización con el famoso intercambio colombino (maíz a Europa, caballos a América, y viceversa). Cristóbal Colón descubrió América en un viaje donde buscaba una nueva ruta marítima hacia Asia para comercializar especias. Sin embargo, su cálculo de la circunferencia de la Tierra era incorrecto. El explorador pensó que podía llegar a las Indias navegando hacia el oeste a través del Atlántico, una expedición que finalmente lo llevó al continente americano. En específico, creía que navegando hacia el oeste podría llegar a Asia, una idea basada en un cálculo erróneo de la circunferencia de la Tierra que subestimaba su tamaño real. Cuando desembarcó, pensó que había llegado a las Indias, pero en realidad estaba descubriendo un continente desconocido para los europeos. Colón murió creyendo que había encontrado una nueva ruta a Asia. Fue cuento romántico, popularizado en el siglo XVI por el cronista Bartolomé de las Casas. La reina Isabel ofreció un apoyo modesto y el grueso de los fondos provino de banqueros genoveses y florentinos en Sevilla. Incluso, Colón aportó más de un tercio de su propio dinero. En 1492, la esfericidad de la Tierra era un consenso científico desde la Antigua Grecia (por estudios de Eratóstenes). El debate real era sobre el tamaño del planeta y la distancia hacia Asia, que Cristóbal Colón subestimó en un 25%. Además, el motín de la tripulación se debió a hambre y sed en alta mar, no a miedos de “caer del borde”. Su primer viaje fue en 1492 con un éxito clamoroso, pero Colón nunca encontró la ruta de las especias de las Indias (principal objetivo). Sus expediciones siguientes no tuvieron tanto éxito: